Razer Blade Pro: pierwszy na świecie laptop z certyfikatem THX

Razer, wiodąca światowa marka lifestylowa dla graczy, ogłasza dziś zbliżającą się premierę rynkową nowego laptopa Razer Blade Pro. Jest to pierwszy komputer przenośny z certyfikatem THX Mobile, przyznawanym najwydajniejszym smartfonom, tabletom i laptopom na rynku. Certyfikacją THX objęty został tak obraz, jak i dźwięk generowany przez laptopowego flagowca Razer. THX zadbało o kalibrację ekranu laptopa i poddało szczegółowym testom jego rozdzielczość, wierność odwzorowania barw oraz jakość odtwarzanego wideo. Dzięki temu procesowi, Razer Blade Pro zapewni nieporównywalne z niczym innym wrażenia wizualne tak przy grze FPS, jak i przy wypełnionym po brzegi efektami specjalnymi filmie. Z podobną drobiazgowością potraktowano port audio nowego laptopa, sprawiając by jego napięcie wyjściowe, charakterystyka częstotliwościowa, poziom zniekształceń, stosunek sygnału do szumu i przesłuch mieściły się w rygorystycznych normach gwarantujących jakość certyfikowaną przez THX. Laptop wyposażono w 17,3-calowy ekran 4K IGZO z technologią NVIDIA G-SYNC, kartę NVIDIA GeForce GTX 1080, procesor Intel Core i7-7820HK oraz pamięć 32 GB Dual-Channel System (DDR4, 2667 MHz). Cena premierowa tego cuda jest niemała: €4,499.99