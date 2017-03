Wiosna bez Surface Booka 2

Do tej pory byliśmy przekonani, że na wiosennej sprzętowej konferencji Microsoftu zobaczymy następców Surface Booka oraz Surface Pro 5. Tymczasem według znanej dziennikarki „na pewno” nie zobaczymy drugiego Booka, a i premiera Pro 5 jest wątpliwa. To oznacza, że nie wiemy w zasadzie nic. Uważa się, że Microsoft nie zaprezentuje nam nowego telefonu, czekając z jego ewentualną premierą na jesień. A to oznacza, że nie potrafimy odgadnąć co zostanie zaprezentowane. Marka Surface ma za zadanie tworzyć nowe kategorie sprzętowe. A to oznacza, że cokolwiek nie wymyślił Microsoft, dobrego lub złego, czegoś takiego na rynku jeszcze nie było. Czekamy z dużym zainteresowaniem…