Hyperbook próbuje łączyć mobilność i wydajność

Dzięki zastosowaniu portu Thunderbolt 3 do laptopa Hyperbook N13 można podłączyć zewnętrzną, dedykowaną kartę graficzną, w tym najmocniejszy na rynku układ Nvidia GeForce GTX 1080 Ti. N13 to nowa odsłona serii biznesowej wyposażona w procesory niskonapięciowe Intel Core i7 lub Intel Core i5 - najnowszej 7 generacji, które łączą ze sobą niski pobór energii, wysoką wydajność oraz bardzo dobrą kulturę pracy. Hyperbook N13, jak już wspominaliśmy, wyposażony jest w port Thunderbolt 3 (złącze USB typu C) o przepustowości do 40Gb/s, pozwalające na podłączenie zewnętrznych kart graficznych, dzięki któremu użytkownik może zamienić lekkiego ultrabooka w prawdziwą maszynę do gier. Za pomocą zewnętrznej stacji graficznej użytkownik może podłączyć do swojego komputera dowolną kartę graficzną, w tym najwydajniejszą: GeForce GTX 1080 Ti. Dodatkowo za pośrednictwem Thunderbolt 3 do laptopa można połączyć szereg różnych akcesoriów takich jak zewnętrzne dyski twarde, monitory 4K, stacje dokujące lub profesjonalne urządzenia do przechwytywania sygnałów audio/video. Hyperbook N13 waży 1,3kg, pracuje do 8 godzin na baterii, umożliwia instalację wewnętrznego modemu 4G/LTE, obsługuje aż 2 dyski twarde SSD w tym jeden na szybkim złączu M.2 NVMe PCI Express Gen3 x4 (obsługa Intel Optane). Dodatkowymi walorami biznesowymi modelu N13 są: podświetlana klawiatura, kamera internetowa z podwójnym mikrofonem (opcjonalnie z systemem zabezpieczeń „Windows Hello”), bardzo smukła i stylowa obudowa oraz matowy ekran 13” w technologii IPS (opcjonalnie panel 3K). Hyperbook N13 to również propozycja dla fotografa – szeroki wybór portów (USB 3.0, USB 3.1, Mini Display Port, port HDMI, czytnik kart pamięci, port LAN, Kensington Lock, Thunderbolt 3, modem 3G/LTE) pozwala na podłączenie dużej gamy urządzeń zewnętrznych, a matowy ekran FullHD IPS z pokryciem kolorów na poziomie 100% (sRGB) zapewni komfort pracy i dobre odwzorowanie kolorów. Dzięki modularnej konstrukcji Hyperbooka N13 można bardzo łatwo rozbudować. Pod jedną klapą kryje się wymienna bateria, 2 dyski SSD/HDD, 2 sloty na pamięci RAM DDR4, oraz złącze na modem 3G/LTE. Elastyczna gwarancja Hyperbook pozwala na samodzielną rozbudowę sprzętu oraz czyszczenie i konserwację układu chłodzenia. Ceny Hyperbooka N13 zaczynają się od 3899,00 zł brutto w konfiguracji z procesorem Intel Core i5-7200U, 8GB RAM, 120GB SSD, WiFi/BT, TB3. Wszyscy klienci, którzy zamówią Hyperbook’a N13 w przedsprzedaży do 21 kwietnia otrzymają rabat 300,00 zł. Wystarczy tylko podczas składania zamówienia wpisać kod rabatowy „N13_Pre_Order”.