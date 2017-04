Onyx Boox Typewriter to notebook z ekranem E-Ink

Onyx Boox Typewriter to więcej niż laptop i... mniej niż laptop. Mniej, bo zdecydowanie nie oferuje pełnej funkcjonalności notebooka na przykład z systemem operacyjnym Windows 10 na pokładzie (wykorzystuje Androida 4.0). Więcej, bo to urządzenie hybrydowe – po odłączeniu klawiatury zmienia się w tablet, a raczej typowy czytnik z ekranem E-Ink. Urządzenie wyposażone jest w dotykowy ekran E-Ink o przekątnej 9,7 cala i rozdzielczości 1200×825 pikseli. Po obu stronach ekranu widoczne są głośniki, a oprócz tego "na pokładzie" dostępny jest port Micro USB 2.0, slot kart Micro SD (do 32 GB) i wejście mini-jack. Bezprzewodową łączność zapewniają moduły Wi-Fi i Bluetooth, a sercem urządzenia jest procesor Cortex A9 (1 GHz) i 1 GB pamięci RAM, uzupełniany o 16 GB pamięci wewnętrznej. Najciekawszy jest jednak akumulator o pojemności 4100 mAh, a raczej to, co umożliwia on "notebookowi" z ekranem E-Ink. Według deklaracji producenta tak potężna pojemność przekłada się na 20 dni normalnej pracy, a w trybie intensywnym (wielogodzinne codzienne użytkowanie, włączone Wi-Fi i Bluetooth) na 7 do 10 dni. Nie jest jeszcze znana cena urządzenia oraz data wprowadzenia go do sprzedaży.