Pro T304: nowy Transformer od Asusa

ASUS Transformer Pro T304 wyposażony został w procesory Intel Core i7 siódmej generacji i nawet do 16GB pamięci DDR3 RAM. Szybki dostęp do danych gwarantuje dysk SSD o pojemności 512GB, co skraca czas uruchamiania komputera oraz aplikacji. Z myślą o osobach podróżujących liczba akcesoriów koniecznych do wygodnego używania Transformer Pro T304 została zmniejszona do minimum, a większość niezbędnych portów umieszczono w samym urządzeniu. Z portem HDMI podłączymy go do projektorów, monitorów czy dużych telewizorów. Na pokładzie znalazły się również port USB 3.1 gen 1 Type-C (USB-C), pełny port USB 3.0 typu A oraz czytnik kart micro SD. Transformer Pro sprawia, że życie w ruchu nigdy nie było jeszcze tak wygodne. Styl i ergonomia Aluminiowy laptop ASUS Transformer Pro wykończony jest w kolorze Pure Silver. W skład zestawu wchodzi pokryta polerowanym aluminium odłączana klawiatura, ze skokiem klawiszy na poziomie 1,4mm. Konstrukcja mechanizmów zapewnia optymalną czułość pisania oraz odpowiedni dotyk przy zachowaniu stylu pracy na laptopie. Tradycyjne podpórki do tabletów zapewniają ograniczony kąt widzenia. Ta, która została zastosowana w ASUS Transformer Pro T304 oferuje bezstopniowy zawias o kącie rozwarcia od 0 do 155°. Dzięki temu można ustawić ekran pod prawie dowolnym kątem – nawet 170°. Doświadczenia audio-wizualne na najwyższym poziomie Ekran dotykowy o przekątnej 12,6 cala oferuje obraz w rozdzielczości 2K (2160 x 1440) przy gęstości pikseli 206 ppi. Wyświetla paletę kolorów 100% sRGB, prezentując naturalne barwy, zaś szeroki kąt widzenia redukuje degradację nasycenia i kontrastu podczas wspólnego oglądania. Jakość doznań wizualnych podnoszą też autorskie technologie: ASUS TruVivid zwiększa jasność i ogranicza odbicia, zapewniając lepszy odbiór na zewnątrz w świetle dziennym; ASUS Tru2Life video wzmacnia każdy piksel w każdej klatce obrazu, dając ostrzejsze, jaśniejsze i realistycznie wyglądające filmy; ASUS Splendid odpowiada za żywe, dokładne odwzorowanie barw, jak również zawiera tryb dbający o zdrowie oczu (Eye Care) ograniczający szkodliwą emisję światła niebieskiego. Dźwięk dostarcza system audio ASUS SonicMaster Premium, opracowany przy współpracy z ekspertami z firmy Harman Kardon. Kreatywność bez granic Dołączony do zestawu ASUS Pen to rysik o 1024 poziomach czułości nacisku. Umożliwia wskazywanie, pisanie lub rysowanie oraz oferuje wrażenie naturalnego pisma odręcznego. ASUS Pen jest kompatybilny z szeroką gamą oprogramowania, od Microsoft OneNote, aż do narzędzi profesjonalnych, jak SketchBook. DOSTĘPNOŚĆ I CENY ASUS Transformer Pro (T304) jest już dostępny w Polskich sklepach, ceny uzależnione są od konfiguracji i zaczynają się od ok. 4899 zł brutto.