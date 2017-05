ZenBook Flip S - najcieńszy na rynku laptop konwertowalny

Profil urządzenia to zaledwie 10,9 mm grubości, a więc znacznie mniej niż modele konkurencji, czyli HP Spectre X360 (13,8 mm grubości) i Lenovo Yoga 910 (14,2 mm). W kategorii najlżejszych również nie ma konkurencji - Zenbook Flip waży jedynie 1,1 kg. 13,3-calowy wyświetlacz o rozdzielczości Full HD (lub 4K) został pokryty szkłem Corning Gorilla Glass. Szeroki kąt widzenia (178°), jaki oferuje ten model oraz obsługa rysika Asus Pen i funkcji Windows Ink są zdecydowanie pożądanymi cechami.

W sprzedaży dostępnych będzie kilka konfiguracji. Użytkownik może wybrać dwa rodzaje procesorów (Intel Core i5-7200U 2,5 GHz lub Intel Core i7-7500U 2,7 GHz), dwie pojemności kości pamięci (8GB lub 16 GB LPDDR3) oraz trzy wielkości dysków SSD (256GB, 512GB lub 1TB). Czas pracy urządzenia na jednym ładowaniu ma wynosić około 11,5 godzin.Na co jeszcze może liczyć nabywca nowego Asusa? Otóż znajdziemy w nim kamerkę VGA, czytnik linii papilarnych, podświetlaną klawiaturę, dwa złącza USB 3.1 typu C, moduł Bluetooth 4.1, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, złącze słuchawkowe oraz dwa głośniki z certyfikatem Harman Kardon. Całość pracuje pod kontrolą Windows 10 Home. Za najtańszą wersję urządzenia zapłacimy 1099 dol. (4109 zł). Zenbook Flip S zadebiutuje we wrześniu tego roku.