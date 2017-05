CHIP LIVE: konferencja Huawei w Berlinie

Tutaj możecie zobaczyć CHIP LIVE z konferencji Microsoftu w Szanghaju 15:00 Czas na ceny. Najdroższy jest oczywiście MateBook X (patrz ilustracja). MateBooka E producent wycenił na kwoty od 999 euro do 1299 euro w zależności od wyposażenia. Najtańszy będzie MateBook D, którego ceny mają się kształtować w zakresie od 799 do 999 euro. Na tym kończymy relację, dziękujemy że byliście z nami! 14:55 Czas na następnego laptopa, największego 15,6-calowego Huawei MateBook D. Słowo "największy" nie oznacza że jest to gigant. Jak na rozmiary ekranu gabaryty sprzętu są naprawdę przyzwoite. Grubość 16,9 mm, waga 1,9 kg. Grubość ramki wokół ekranu to 6,2 mm (po bokach, na górze jest kamera). Mocy dostarcza w tym modelu Core i5 7200 U lub Core i7 7500U. Konfiguracja pamięci RAM to maks. 16 GB DDR4. Dane mieszczą się na SSD o pojemności do 256 GB uzupełnianym przez 1 TB dysk twardy. System Windows 10. Jest też grafika. NVIDIA GeForce 940MX z 2 GB GDDR5 VRAM. 14:45 Kolejne urządzenie to Huawei MateBook E - konwertowalny laptop typu 2 w 1. Konkurent dla iPada Pro czy Microsoft Surface 4. 6,9 mm grubości, waży 640 gram. Nie mogło zabraknąć rysika umocowanego do bocznej krawędzi ekranu. Rysik wykrywa do 2048 poziomów nacisku. Sam rysik zawiera również przyciski, pozwalające używać go np. jako pilota zdalnego sterowania podczas prezentacji. Mocy dostarcza urządzeniu procesor Intel Core i5 7-mej generacji. Czas pracy na baterii do 9 godzin. 14:41 Nie mogło zabraknąć akcesoriów. Oto MateDock, połączenie zasilacza i huba z gniazdkami HDMI, USB A, USB C i portem VGA. 14:40 Cechą nowego laptopa Huawei klasy premium jest oprogramowanie MateBook Manager, które umożliwi łatwe łączenie laptopa ze smartfonem Huawei i innymi urządzeniami mobilnymi tego producenta. Jedno logowanie wystarczy by zalogować się na wszystkich posiadanych urządzeniach. 14:33 Kolejna innowacja Huawei - zintegrowanie przycisku zasilania ze skanerem linii papilarnych. Uprawniony użytkownik włączający MateBooka X zostanie od razu uwierzytelniony. Za bezpieczeństwo danych logowania odpowiada niezależny układ szyfrujący zintegrowany z czytnikiem. 14:29 Akumulator MateBook X ma 41,4 Wh pojemności, co zdaniem producenta powinno wystarczyć na 10 godzin oglądania filmów lub pracy z aplikacjami biznesowymi lub surfowania po sieci. Jest to też pierwszy na świecie notebook z systemem nagłośnieniowym zgodnym z Dolby Atmos, co potwierdził Giles Baker z Dolby Laboratories, który został zaproszony na scenę. 14:27 Kolejną podkreślaną przez Huawei cechą MateBooka X jest nowa technologia pasywnego chłodzenia wykorzystująca odprowadzające ciepło substancje o zmiennym stanie skupienia. 14:25 Zaproszony na scenę przedstawiciel Intela zachwala wysoką wydajność MateBooka X, oczywiście dzięki procesorom Intela. Nowy laptop Huawei ma być nawet 9-krotnie wydajniejszy od przeciętnego 5-letniego komputera w zakresie wielozadaniowości, odznacza się też blisko dwukrotnie szybszą produktywnością. 14:12 MateBook X ma grubość zaledwie 13,5 mm, urządzenie waży 1,05 kg. Sprzęt będzie dostępny z procesorami Intel Core i7 2,7 GHz oraz Core i5. 14:07 Pierwszym nowym urządzeniem jest Huawei MateBook X - to laptop klasy premium o rozmiarze mniejszym od kartki formatu A4. Obudowa urządzenia jest w całości metalowa. Jest to wg Huawei najmniejszy na świecie laptop 13-calowy. 14:04 Huawei zaczyna pokaz od prezentacji zegarków Huawei Watch 2. 8:20 Huawei ma pokazać 3 nowe urządzenia z serii MateBook. Początek swojej konferencji firma zapowiedziała na 14:00.