HP wykorzystuje nieobecność Surface Pro 5

Microsoft niedawno uciął spekulacje na temat Surface Pro 5 . Jeśli wypatrujecie nowej hybrydy może warto sprawdzić ofertę konkurencji? HP w drugiej połowie roku wprowadzi na rynek model Elite x2 1012 G2. 12,3-calowy tablet o rozdzielczości 2736 x 1824 piksele został wyposażony w odczepianą klawiaturę z podświetlanymi klawiszami, podpórkę oraz rysik z 2048 punktami nacisku, opracowany wspólnie z firmą Wacom. W porównaniu do poprzedniej generacji urządzenie otrzymało kamerki o lepszej rozdzielczości (przednia - 5 MPix i tylna - 8 MPix). Na pokładzie znalazły się także: USB 3.1 typu C, USB 3.0, gniazdo słuchawkowe i mikrofonowe, slot na karty microSD, slot na karty SIM, WiFi 802.11 a/b/g/b/ac oraz Blutooth 4.2. Na jednym ładowaniu urządzenie ma przepracować ponad 10 godzin. Baterię uzupełnimy do pełna w ciągu godziny. Według producenta, akumulator ma wytrzymać 1000 cykli ładowania (3 lata), klawiatura przynajmniej 10 milionów uderzeń (7 lat), a system zamykania i otwierania laptopa 25 000 cykli (6 lat). Niewątpliwą zaletą urządzenia jest łatwy dostęp do podzespołów. Tył tabletu można otworzyć, zatem da się wymienić dysk SSD, baterię czy modułu Wi-Fi. Dobre wrażenie robi klawiatura, tzw. Collaboration Keybard, która ma przyciski funkcyjne szybkiego dostępu do kalendarza, kontroli głośności, rozpoczęcia i zakończenia wideokonferencji etc. Tablet jest smuklejszy (8,05 mm grubości), niż Surface Pro 4 (8,45 mm grubości). HP Elite x2 będzie dostępny w czterech konfiguracjach procesora Kaby Lake: Core i3 7100U (2,4 GHz)

Core i5 7200U (2,5 GHz - 3,1 GHz)

Core i5 7300U (2,6 GHz - 3,5 GHz)

Core i7 7600U (2,8 GHz - 3,9 GHz) W najlepszej konfiguracji sprzęt będzie miał 16 GB RAM-u i 1TB dysk SSD. Urządzenie będzie kosztowało co najmniej 1099 dolarów (i3, 4 GB RAM-u, 128 GB SSD). W najlepszej konfiguracji sprzęt będzie miał 16 GB RAM-u i 1TB dysk SSD. Urządzenie będzie kosztowało co najmniej 1099 dolarów (i3, 4 GB RAM-u, 128 GB SSD).