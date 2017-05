Microsoft Surface Laptop ma promować Windows 10 S

Surface Laptop wpasowuje się w stylistykę rodziny Surface - jest elegancki, lekki (1,2 kg), posiada cienkie profile (14,48 mm) i bardzo długi czas pracy na baterii (14,5 godziny). Ciekawym dodatkiem jest materiał Alcantara, którym pokryta jest wewnętrzna obudowa laptopa. Oprócz tego laptop w zasadzie nie różni się niczym od tych obecnie spotykanych na rynku. Specyfikacja urządzenia przedstawia się następująco. Oprócz 13,5-calowego ekranu dotykowego o proporcjach 3:2 znajdziemy tu najnowsze procesory Intela z serii Kaby Lake (i5 lub i7) i dysk SSD do 1 TB. Całość pracować będzie na nowym Windowsie 10 S, ale do końca roku będzie można bezpłatnie zmigrować do Windowsa 10 Pro, otrzymując przy okazji roczną subskrypcję na Office 365. Później taka operacja będzie płatna. Jeśli chodzi o liczbę portów znajdziemy tu ich jedynie cztery: 1 port USB, gniazdo słuchawkowe, mini Display Port oraz port do ładowania magnetycznego. Ciekawostką jest także rozmieszczenie głośników - znalazły się one pod klawiaturą, zatem dźwięk dobiegać się będzie pomiędzy palcami użytkownika. Najtańsza wersja Surface Laptopa ma kosztować 999 USD (i5/4 GB RAM/128 GB SSD). Rynkowa premiera zaplanowana została na 15 czerwca. Sprzęt będzie dostępny w kolorach: złotym, niebieskim, burgundowym i platynowym.