Nowe MateBooki od Huawei: piękny, wszechstronny i rozrywkowy

Huawei MateBook X to efektowny stylowy 13-calowy notebook klasy premium wykonany z całkowicie pasywnym i - zdaniem producenta - rewolucyjnym chłodzeniem. Urządzenie jest pozbawione jakichkolwiek wentylatorów, a za chłodzenie odpowiada rozwiązanie nazwane Huawei Space Cooling, w którym jak informuje firma, po raz pierwszy w komputerze osobistym zastosowano chłodziwo o zmiennej fazie skupienia zamknięte w mikrokapsułkach. Pasywne chłodzenie oznacza, że podczas pracy na tym sprzęcie będziemy słyszeć jedynie cichy stukot klawiszy oraz ewentualnie muzykę odtwarzaną przez wbudowane w Huawei MateBook X głośniki zaprojektowane wspólnie z firmą Dolby i zgodne z systemem Dolby Atmos. Ciekawie zaprojektowano przycisk zasilania, który w tym modelu pełni równocześnie rolę czytnika linii papilarnych. Czytnik jest wyposażony w niezależny od pozostałych komponentów układ szyfrujący, co powinno skutecznie zabezpieczyć cyfrową tożsamość użytkownika Huawei MateBook X przed próbami kradzieży dokonywanymi za pomocą jakiegokolwiek oprogramowania. Logowanie z użyciem linii papilarnych jest zgodne z funkcją Windows Hello. Sercem Huawei MateBook X jest procesor Intel Core i7 lub i5 (zależnie od modelu) siódmej generacji. Ekran o rozdzielczości 2K został wyposażony w ochronną powłokę Cornig Gorilla Glass. Stosunek wielkości ekranu MateBooka X do obudowy wynosi 88% - ramka ma tylko 4,4 mm grubości. Komputer dostarczany będzie z systememem Windows 10 oraz oprogramowaniem MateBook Manager ułatwiającym nawiązanie łączności pomiędzy Huawei MateBook X a smartfonami Huawei, przy czym funkcje Huawei Managera dla urządzeń mobilnym mają być udostępnione w wybranych modelach smartfonów Huawei latem. Laptop Huawei MateBook X wyposażono w system antenowy 2x2 MIMO oraz obsługę standardu 802.11ac. Bateria w tym urządzeniu ma pojemność 41,4 Wh. Kolejnym zaprezentowanym urządzeniem jest Huawei MateBook E - jest to laptop konwertowalny, czyli urządzenie typu 2 w 1, które może pracować również jako tablet. Odłączana klawiatura modelu Huawei MateBook E jest zintegrowana z etui, służące również za podpórkę dla komputera. Nachylenie ekranu można regulować w zakresie do 160 stopni. Mocy obliczeniowej dostarcza procesor Intel Core i5 siódmej generacji. Ekran ma rozdzielczość 2K i zajmuje 84% powierzchni obudowy. Urządzenie oferowane będzie z różnymi akcesoriami dodatkowymi, m.in. stacją dokującą MateDock 2 oraz rysikiem MatePen. Sprzęt pracuje pod kontrolą preinstalowanego systemu Windows 10. Zasilania dostarcza akumulator o pojemności 33,7 Wh. Trzecie z zaprezentowanych w Berlinie urządzeń to Huawei MateBook D - jest to najmocniejszy i największy z całej trójki laptop o przekątnej 15,6 cala i klasycznej konstrukcji (bez odłączanego ekranu). Za moc obliczeniową odpowiada procesor Intel Core i7 lub i5 (zależnie od modelu) siódmej generacji, a obraz generowany jest przez wbudowany układ graficzny NVIDIA GeForce 940MX z 2 GB własnej pamięci GDDR5. MateBook D jest też kolejnym sprzętem Huawei wyposażonym w głośniki zgodne z systemem Dolby Atmos. Producent podkreślał solidność wykonania tego urządzenia. Obudowa MateBooka D wykonana jest ze stopu aluminium. Również to urządzenie dostarczane będzie klientom z preinstalowanym systemem Windows 10. Zasilanie zapewnia akumulator o pojemności 43,3 Wh.