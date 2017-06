Nvidia Max-Q Design: lekkie i naprawdę mocne laptopy dla graczy

Do tej pory z laptopami, na których można było pograć w wymagające gry był jeden kłopot - w zasadzie nie były przenośne, a jeśli już to z trudem. Ten problem postanowiła rozwiązać Nvidia wprowadzając nowe podejście do projektowania sprzętu i oprogramowania do zastosowań mobilnych - Max-Q Design. Nvidia zachęca producentów sprzętu, by projektując nie skupiali się np. na upchnięciu kolejnego modułu chłodzącego, lecz by poprawiali wszystko, począwszy od zarządzania temperaturą laptopa, przez sposób zasilania, a skończywszy na oprogramowaniu i sterownikach, dzięki czemu grafika i wydajność gier komputerowych nie padną kolejny raz ofiarą przenośności (albo na odwrót). Na razie ten sposób projektowania proponowany przez Nvidię zastosowały trzy firmy i trzeba przyznać, że efekty są spektakularne: Asus ROG Zephyrus z czterordzeniowym procesorem Intel Core i7-7700HQ, 8 GB GTX 1080 oraz do 24 GB pamięci DDR4 RAM ma jedynie 17,9 milimetra po zamknięciu. Po otworzeniu staje się nieco grubszy, gdyż dół jest wówczas nieco unoszony, bo od spodu mogło docierać chłodzące komputer powietrze.

Clevo P950HR - nieco grubszy (19 mm), ale waży 1,9 kg, z kartą GeForce GTX 1070 na pokładzie. Gracz będzie mógł wybrać rozdzielczość ekranu 1920 x 1080 lub 3840 x 2160 pikseli (pamiętajmy, że im wyższa rozdzielczość, tym większe wymagania względem układu graficznego).

MSI GS63 - najlżejszy z laptopów z serii Max-Q waży zaledwie 1,8 kg i ma 17,7 mm grubości. Wewnątrz tego modelu znajduje się GeForce GTX 1070 chłodzony przez technologię "Cooler Boost Trinity" firmy MSI, w której zastosowano trzy wentylatory i pięć ciepłowodów.

Nowa filozofia projektowania przewiduje stosowanie wielu innych usprawnień wpływających na zwiększoną wydajność - m.in. dostosowanie krzywej taktowania zegara do niskich napięć. Oczywiście układ graficzny i sterowniki to nie koniec rewolucji. Wraz ze swoimi partnerami biznesowymi (m.in. Asus, Acer, Alienware, HP, MSI) Nvidia zadbała też o nowoczesne rozwiązania chłodzące i wydajny regulator napięć. W efekcie przy topowym układzie GTX 1080 udało się ograniczyć zużycie energii o połowę, zmniejszyć ilość wydzielanego ciepła oraz hałas do maksymalnie 40 dB. Podczas Computexu Nvidia pochwaliła się również oprogramowaniem WhisperMode, dzięki któremu notebooki są cichsze podczas gry. Otóż działa ono w ten sposób, że automatycznie ograniczana jest liczbę klatek na sekundę, bądź obniża jakość grafiki, by zminimalizować obciążenie układu graficznego oraz układu chłodzenia i uzyskać dłuższą pracę baterii. WhisperMode pojawi się nie tylko w laptopach serii Max-Q, ale we wszystkich komputerach wyposażonych w karty graficzne z architekturą Pascal w ramach najnowszej aktualizacji oprogramowania GeForce Experience.