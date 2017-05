Surface Pro 5 jednak jeszcze nie teraz

Surface Laptop i nowy system Windows 10 S. Na 23 maja jest zaplanowana kolejna konferencja, która ma "pokazać światu, co dalej". Ale nie możemy liczyć na prezentację Surface Pro 5. Spodziewano się, że Surface Pro 5 zostanie zapowiedziany 2 maja. Wówczas gigant z Redmond przedstawił jedyniei nowy system Windows 10 S. Na 23 maja jest zaplanowana kolejna konferencja, która ma "pokazać światu, co dalej". Ale nie możemy liczyć na prezentację Surface Pro 5. Wiceprezydent tabletów Microsoftu, Panos Panay przyznał, że takie urządzenie po prostu nie istnieje. Firma nie zaczęła jeszcze prac nad kolejnym tabletem, choć od wprowadzenia na rynek poprzedniego minęło już 18 miesięcy. "Jeśli ludzie nie chcą kupować Surface Pro 4, to nic złego. Jestem mocno przekonany, że użytkownicy korzystający obecnie z Surface Pro 4, mają produkt, który będzie konkurencyjny jeszcze przez następne pięć lat" - twierdzi Panay. Surface Pro 5 możemy zobaczyć nieprędko. Przedstawiciel Microsoftu wspomina, że nowa generacja tych urządzeń przyniesie istotne zmiany: różnice, które wpłyną na obsługę, a nie tylko zwiększą moc obliczeniową. Niewykluczone, że 23 maja Microsoft przedstawi tylko odświeżoną wersję Sufrace Pro 4, wyposażoną np. w nowszy procesor lub wydajniejszy akumulator.