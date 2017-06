iMac-i i MacBook-i - retusz komputerów Apple

Układy Intel Kaby Lake trafiły do iMac-ów. Zaprezentowano nowy model komputera z 32 GB RAM-u, 21,5'' ekranem - oraz 64 GB RAM-u i 27'' wyświetlaczem. Nośniki SSD mają być o 50% szybsze i pojemniejsze (do 2 TB) w porównaniu z poprzednimi pamięciami. Większy z iMac-ów dysponuje mocą obliczeniową 5,5 TFLOPS-a, dzięki czemu ma być doskonałą platformą do tworzenia treści VR. Za generowanie grafiki odpowiadają układy AMD z serii Radeon Pro. Nowe komputery iMac kosztują od 1099 dolarów (4100 złotych) za model 21,5" i 1299 dolarów (4900 złotych) za model 4K 21,5". 1799 dolarów (6700 złotych) ma kosztować iMac 5K 27". Jest jeszcze jeden iMac - to Pro z 27'' ekranem. Będzie dostępny z 8, 10, i 18-rdzeniowym układem Intel Xeon oraz graficznym GPU Radeon Vega z 16 GB VRAM. Moc obliczeniowa sięgnie 11 TFLOPS-ów. Urządzenie wyposażono w 4 TB pamięci na dane, 4 porty Thunderbolt 3 i wbudowany ethernet 10 Gbit/s. To najdroższy z pokazanych w San Jose sprzętów. Ma kosztować 4999 dolarów (19 tysięcy złotych). Jego dostawy rozpoczną się w grudniu. Potwierdziły się nasze wcześniejsze informacje o zaktualizowanych MacBookach. Układy Intel Kaby Lake trafią również do najnowszych laptopów Apple. Jednak poza mocniejszymi procesorami praktycznie nic się w nich nie zmieni. MacBook oraz iMac powinny być już dostępne w sprzedaży. iMac Pro - później. A tutaj piszemy o smartzegarku, głośniku z Siri i zmianach w App Store, także ogłoszonych podczas trwającej w Kaliforni konferencji programistycznej Apple WWDC 2017.