Computex: Asus kusi miłośników gier

Zaprezentowany na tajwańskich targach Computex 2017 nowy laptop należącej do koncernu ASUS marki ROG (Republic of Gamers) może wzbudzić pożądanie u niejednego gracza. Moc obliczeniowa tego mierzącego nieco ponad półtora centymetra grubości laptopa jest imponująca. Procesor główny to Intel Core i7 7700HQ, a za generowanie odpowiednio płynnej grafiki w nawet najbardziej wyrafinowanych grach odpowiada GPU Nvidia GTX 1080. ROG Zephyrus to zdecydowanie najcieńszy laptop z tym układem graficznym i jeden z pierwszych z układem Nvidii zgodnym ze zdefiniowanym przez tę firmę standardem wzornictwa Nvidia Max-Q (innym modelem zgodnym z Nvidia Max-Q jest Acer Predator Triton 700). Standard ten pozwala wyposażać laptopy o grubości nie przekraczającej 18 mm w najsilniejsze układy graficzne Nvidii. Określa też parametry chłodzenia i głośności pracy laptopa - ta nie może przekroczyć 40 dB nawet przy maksymalnym obciążeniu. W nowym laptopie Asusa z serii ROG znajdzie się miejsce na 24 GB pamięci RAM, przy czym standardowo będzie to 16 GB RAM. Miejsce na dane zapewnia nośnik SSD o maksymalnej pojemności 1 TB. Laptop wyposażono też w cztery złącza M.2 PCI, pozwalające na zamontowanie bardzo szybkich nośników pamięci SSD. Obudowa laptopa, mimo niewielkiej grubości, zawiera wszystkie potrzebne graczom złącza. Oprócz złącza USB-C i czterech portów USB 3.1, znalazło się miejsce na gniazdo HDMI oraz dwufunkcyjne złącze minijack 3,5 mm, do którego można podłączyć głośnik/słuchawki lub zewnętrzny mikrofon. Biorąc pod uwagę gabaryty, laptop ROG Zephyrus pod względem wzornictwa bardziej przypomina ultrabooki niż dotychczasowe laptopy dla graczy. Od ultrabooka różni go jednak masa (2,2 kg), rozmiar ekranu (15,6 cala z obsługą Nvidia G-Sync) i oczywiście znakomita wydajność grafiki. Oczywiście za bardzo wysoką wydajność i wysoki komfort grania w nawet najbardziej wymagające gry trzeba słono zapłacić. W informacji otrzymanej od producenta cena nie została ujawniona, niemniej redaktorzy brytyjskiego PC Advisora sugerują, że będzie to ok. 2700 dol. To oznacza jedno: gdy laptop trafi do Polski, z całą pewnością będzie kosztować więcej niż 10 tysięcy złotych. Urządzenie pojawi się na rynku jeszcze w tym miesiącu. W lipcu ofertę uzupełni słabsza konfiguracja Zephyrusa wyposażona w kartę Nvidia GeForce 1070.