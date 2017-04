Limitowana obudowa NZXT S340 Elite Hyper Beast

Pokrywająca prawy bok i frontowy panel obudowy typu midi tower grafika Hyper Beast sprawia, że limitowana edycja S340 Elite może w unikalny sposób ozdobić biurko każdego fana Counter Strike’a. Po przeciwnej stronie znajduje się panel boczny, wykonany z odpornego na zarysowania hartowanego szkła. Entuzjaści docenią walory konstrukcyjne obudowy – w tym możliwość montażu zestawów chłodzenia wodnego AIO typu Kraken, czy wygodny system zarządzania okablowaniem. Uwzględniono tu również najnowsze trendy, takie jak dodatkowe miejsce przeznaczone na dyski SSD 2,5”. Z myślą o zestawach VR producent przewidział dodatkowe złącza wyprowadzone na przód obudowy – wśród nich jest port HDMI. Do zestawu dołączony jest magnetyczny wieszak NZXT Puck dla gogli VR lub słuchawek, który można umieścić na froncie bądź prawym boku obudowy. Wieszak umożliwia m.in. wygodne nawinięcie zbyt długiego przewodu. Przewidywana cena detaliczna obudowy NZXT S340 Elite Hyper Beast to 759 złotych. Limitowana edycja trafi do sprzedaży w ilości 1337 sztuk, w drugiej połowie maja.