Nowe modele do szaf rackowych zwiększają elastyczność zasilaczy UPS serii 5SC firmy Eaton

– mówi Stephane Lacroix, kierownik ds. produktów w Eaton. Seria 5SC została stworzona, aby zapewnić efektywne zarządzanie i monitorowanie: wszystkie modele posiadają interfejs LCD pełniący rolę osobistego panelu sterowania i zapewniającego w czasie rzeczywistym ważne informacje dotyczące statusu zasilacza UPS, poziomu obciążenia i naładowania akumulatora oraz różne inne parametry, których zestaw można konfigurować. Sinusoidalny sygnał wyjściowy gwarantuje kompatybilność z nowoczesnym, szczególnie wrażliwym sprzętem IT, a możliwość regulacji czułości wejściowego kształtu fali umożliwia przystosowanie zasilacza UPS do specyficznych środowisk. Wszystkie modele są wyposażone w porty USB i porty szeregowe umożliwiające automatyczną integrację ze wszystkimi głównymi systemami operacyjnymi. Poza tym modele do szaf rackowych i modele RT (w których zasilacz UPS może być montowany w szafie rackowej albo wykorzystywany jako urządzenie wolnostojące) są dodatkowo wyposażone w opcjonalne gniazdo umożliwiające montaż karty do zarządzania sieciowego lub karty szeregowej/przekaźnikowej, zapewniając tym samym lepszą komunikację. Dzięki wdrożeniu tego gniazda modele do szaf rackowych i modele RT są kompatybilne ze wszystkimi rozwiązaniami do zarządzania sieciowego firmy Eaton oraz głównymi środowiskami wirtualnymi VMware, RedHat, Citrix i HyperV. Aby zminimalizować koszty i zoptymalizować żywotność produktów, w serii 5SC zastosowano opatentowaną przez Eaton technologię ABM przedłużającą żywotność akumulatora nawet o 50% dzięki ładowaniu akumulatora tylko wtedy, gdy to konieczne.