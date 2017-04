Nowoczesne zasilacze jednofazowe Legrand

Legrand od kilku lat sukcesywnie rozszerza ofertę zasilaczy UPS. Jako jeden z największych producentów zasilaczy UPS specjalizuje się w rozwiązaniach zasilaczy modułowych, równocześnie jednak rozwija portfolio o nowe rozwiązanie jednofazowe, które są podstawą gwarantującą dostępność usług IT. Firma Legrand z początkiem roku uzupełniła asortyment o nowe zasilacze awaryjne z serii Keor LP. Nowe produkty rozszerzają gamę ofertową producenta o kompaktowe wolnostojące zasilacze jednofazowe. Firma Legrand zdążyła oswoić rynek z oznaczeniem „Keor” jako swoją rozpoznawalną marką. Keor „LP” to kolejne rozwiązanie producenta, które podnosi poprzeczkę na rynku zasilaczy małych mocy. Są to produkty online o podwójnej konwersji, cechujące się współczynnikiem mocy 0,9, a więc przeznaczone dla grona wymagających klientów, wybierających technologie gwarantujące wyższy poziom bezpieczeństwa oraz większą dostępność mocy. Zakres mocy Keor LP od 1 do 3 kVA jest wystarczający do zabezpieczania nawet wymagających odbiorników jednofazowych. Rozwiązanie to dobrze sprawdza się w wymagającym środowisku IT jak również do zasilania rozwiązań powszechnego i codziennego użytku, takich jak elementy monitoringu, napędów bram, bankomatów, terminali płatniczych, kamer lub pomp. Coraz częściej pod strzechy trafiają serwery NAS, dzięki którym centralnie magazynowane dane na pojemnych nośnikach są dostępne dla szeregu urządzeń mobilnych. W przypadku tej kategorii urządzeń istotne jest zabezpieczenie przed długimi przerwami w zasilaniu poprzez przygotowanie macierzy przez UPS do kontrolowanego wyłączenia, przy zachowaniu spójności i bezpieczeństwa archiwizowanych danych. Keor LP doskonale sprawdza się w tej roli, gdyż obsługuje zaawansowane karty interfejsów umożliwiających zdalne zarządzanie zamykaniem macierzy NAS lub stacji roboczych. Dodatkowo w przypadku zalania lub pożaru, urządzenia te pozwalają zdalnie odciąć dopływ energii do odbiorów poprzez opcję połączenia z instalacją przeciwpożarową. Keor LP można też doposażyć w systemowe rozwiązania bypassu jak również w opcję do pracy w warunkach zaniku zasilania w dłuższym okresie czasu, przez opcję zastosowania szaf bateryjnych lub zewnętrznych ładowarek.

Keor S, to większy brat Keor LP. UPSy te cechuje konstrukcja o gabarytach typowej obudowy komputerowej na kółkach, dzięki czemu są niezwykle łatwe w transporcie i instalacji. Keor S, podobnie jak ich mniejsi bracia Keor LP, są urządzeniami online o podwójnej konwersji i cechują się mocami 3, 6 raz 10 kVA. Oferują one autonomię rzędu kilkudziesięciu minut oraz stopień ochrony IP31, dzięki czemu są chętnie wybierane przez odbiorców przemysłowych, gdyż nie wymagają sterylnych warunków eksploatacji. Można je łączyć równolegle dla uzyskania większej mocy i poziomu bezpieczeństwa. Bogate opcje komunikacyjne oraz rozbudowana oferta akcesoriów dodatkowych czynią z Keor S rozwiązanie bardzo uniwersalne i przeznaczone do pracy w najcięższych warunkach eksploatacji.

W ofercie zasilaczy dopasowanych do współczesnych potrzeb rynku nie może zabraknąć także rozwiązań przeznaczonych do szaf rack 19”. Legrand oferuje dobrze sprawdzone zasilacze Daker DK, które dzięki długoletniej obecności na rynku są dobrze rozpoznawalne i chętnie wybierane przez klientów. Są to rozwiązania o zakresie mocy od 1 do 10 kVA, dostępne także w konfiguracji faz 3/1.

Wszystkie nowe produkty objęte są gwarancją door-to-door oraz serwisowane są na terenie Polski. Legrand dzięki dynamicznemu rozwojowi oferty oraz rozbudowie sieci dystrybucji na terenie Polski staje się jednym z aktywniejszych polskich graczy na rynku zasilania gwarantowanego.

