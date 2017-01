Pioneer przedstawia pierwsze pecetowe napędy Ultra HD Blu-ray

W Polsce jeszcze mało kto posiada odtwarzacz płyt Ultra HD Blu-Ray, a liczba dostępnych na rynku filmów w wersji pudełkowej jest najoględniej mówiąc średnio imponująca. Nic też nie wskazuje na to, by przyszłość miała być dla tego formatu bardziej łaskawa - w przypadku filmów 4K zdecydowanie wygrywają media strumieniowe, oferujące znacznie tańszą alternatywę (aktualnie jeden film na Ultra HD Blu-Ray to koszt 140 zł, czyli równowartość prawie 3-miesięcznego abonament Netflixa). Konsole nowej generacji raczej nie doczekają się wersji wyposażonych w tego typu napęd. To może chociaż rynek PC? Z pewnością istnieją użytkownicy, którzy magazynują duże ilości danych na fizycznych nośnikach. W tą niszę zdaje się celować Pioneer, który właśnie zapowiedział pierwsze na rynku napędy Ultra HD Blu-Ray. Modele BDR-S11J-BK i BDR-S11J-X zmieszczą się w 5,25-calowej zatoce, a do ich obsługi konieczny będzie pecet wyposażony w procesor Intel Core i5 lub i7 siódmej generacji, 6 GB pamięci RAM i Windows 10. Dodatkowo przyda się także monitor 4K ze wsparciem dla HDMI 2.0a i HDCP 2.2. Oba napędy będą wspierać technologię PureRead 4+ i Real Time PureRead poprawiającą jakość odtwarzanych zakurzonych płyt. Różnica przebiegać będzie m.in. w głośności napędu - BDR-S11J-X ma być cichszy, a do tego ma oferować lepszą jakość odtwarzania muzyki. Niestety cena napędów nie została ujawniona. Na początku sprzęt zadebiutuje wyłącznie w Japonii pod koniec lutego.