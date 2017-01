Kingston wprowadza do oferty największą na świecie pamięć USB

Wymagający użytkownicy będą mieli możliwość przechowywania ogromnych ilości danych w małej obudowie, w tym do 70 godzin wideo w jakości 4K na pojedynczym dysku 2TB. DataTraveler Ultimate GT dzięki metalowej obudowie ze stopu cynku najwyższej jakości, zapewnia odporność na wstrząsy. DataTraveler Ultimate GT pojawi się w sprzedaży w lutym w dwóch wariantach pojemnościowych: 1TB oraz 2TB. Produkt objęty jest pięcioletnią gwarancją oraz bezpłatną pomocą techniczną. Specyfikacja Kingston DataTraveler Ultimate GT:

Pojemność 1 : 1TB, 2TB

Szybkość 2 : USB 3.1 Gen. 1 3

Wymiary: 72mm x 26.94mm x 21mm

Temperatura pracy: od -25°C do 60°C

Temperatura przechowywania: od -40°C do 85°C

Kompatybilność: Windows 10, Windows 8.1, Windows 8, Windows 7 (SP1), Mac OS v.10.9.x+, Linux v.2.6.x+, Chrome OS TM