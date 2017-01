Rynek dysków SSD w 2017 - najważniejsze trendy

Do niedawna wszystkie nośniki półprzewodnikowe korzystały z kości pamięci V-NAND. Od 2014 roku na rynku zaczęły pojawiać się nośniki wykorzystujące pamięć 3D NAND. Różnica polega na rozmieszczeniu komórek pamięci, które w przypadku nowej technologii ułożone są warstwowo. Rozwiązanie pozwala na ulokowanie większej ilości komórek na takiej samej powierzchni – nośniki będą mogły mieć większe pojemności zachowując takie same rozmiary. Innymi zaletami nowej technologii jest dłuższa żywotność komórek oraz większe prędkości zapisów i odczytów. Obecnie najpopularniejszym złączem stosowanym w dyskach HDD i SSD jest standard SATA zaprezentowany w 2003 roku. Został on zaprojektowany jeszcze w czasach dominacji dysków HDD, więc nie pozwala w pełni wykorzystać potencjału nowych, półprzewodnikowych nośników. Przez te kilkanaście lat zmieniły się też rozmiary urządzeń. Popularność ultrabooków dopiero nabiera rozpędu i nic nie wskazuje na to, by w najbliższych latach ten trend miał się zatrzymać. Dlatego od kilku lat producenci rozwijają nowy standard M.2, który zapewni oszczędność miejsca, a także większe prędkości zapisu i odczytu. Jeśli w tym roku planujecie zakup nowej płyty głównej lub laptopa – koniecznie weźcie pod uwagę obecność złącza M.2. To rozwiązanie, które w przyszłości z pewnością wyprze standardowe nośniki 2,5 cala. Wszyscy wymagający użytkownicy, którzy w najbliższym roku będą rozglądali się za nowym sprzętem, powinni poczytać więcej o protokole NVMe. To standard komunikacji dysku z systemem operacyjnym, który został zaprojektowany od podstaw w celu zapewnienia współpracy z dyskami SSD. Charakteryzuje się małymi opóźnieniami i pozwala na wykonywanie większej liczby operacji na sekundę przy mniejszym użyciu procesora. Zastąpił przestarzały już protokół AHCI, który został zaprojektowany z myślą o dyskach HDD i nie wykorzystywał potencjału nośników SSD. NVMe obecnie stosowany jest w najwydajniejszych nośnikach SSD przeznaczonych dla wymagających użytkowników. W tym roku ten protokół zostanie zaimplementowany w dyskach SSD ze średniej półki cenowej. Aby móc skorzystać z nośnika wspierającego NVMe, konieczne jest posiadanie płyty głównej z interfejsem UEFI.