Seagate szykuje 16 TB dysk HDD

Właśnie z myślą o takich klientach Seagate przygotowuje dyski HDD o naprawdę pokaźnej pojemności. Jeśli znajdujący się obecnie w ofercie Seagate dysk o pojemności 10 TB to wciąż za mało mamy dobre informacje. W ciągu kolejnych 18 miesięcy na rynek wprowadzone zostaną 14 i 16-terabajtowe dyski HDD. W tym momencie testowany jest dysk HDD o pojemności 12 TB, który wypełniony jest helem. Rezultaty są obiecujące więc nic nie wskazuje na to, by plan producenta miał zostać niezrealizowany. Ceny nie zostały jeszcze ujawnione, ale jeśli za 10-terabajtowy dysk musimy obecnie zapłacić około 500 dolarów, to w przypadku wyższej pojemności musimy spodziewać się znacznie wyższej kwoty.