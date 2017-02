Nowy standard UHS-III pozwoli kartom SD na transfer do 624 MB/s

Kiedy wprowadzono standard UHS (czyli UHS-I) maksymalny transfer został oficjalnie zwiększony z 25 MB/s do 104 MB/s. UHS-II potroiło tę wartość, oferując 312 MB/s, natomiast UHS-III jeszcze ją podwaja – do 624 MB/s. Nowy standard obejmie karty SD typu SDHC i SDXC, w klasycznym formacie SD oraz Micro SD. Wprowadzenie nowego standardu wydaje się potrzebne ze względu na wymagania, jakie stawiają nowe typy fotografii (jeszcze szybsze zdjęcia seryjne, zdjęcia 360 stopni), a zwłaszcza wideo w wysokich rozdzielczościach. Tym bardziej, że obecnie produkowane karty, takie jak nowe ultraszybkie nośniki Sony, dochodzą już do "kresu" wydajności oferowanej przez dotychczasowe standardy zapisu danych. Informacje o wszystkich oznaczeniach kart pamięci stosowanych współcześnie znaleźć można w tym artykule.