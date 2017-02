XPG SX950: pierwszy dysk SSD od ADATA z 6-letnią gwarancją

ADATA kontynuuje proces wdrażania technologii 3D NAND do produktów w swojej ofercie, czego efektem jest nowy dysk SSD z układami 3D MLC NAND. W odróżnieniu od tradycyjnych kości pamięci oferują one jeszcze wyższą wydajność, niezawodność oraz wytrzymałość. Model XPG SX950 został wyposażony w pamięć podręczną DRAM oraz bufor SLC Cache. Za jego pracę odpowiada kontroler Silicon Motion z autorskim oprogramowaniem ADATA. Nie zabrakło również obsługi technologii Data Shaping, LDPC ECC oraz Wear Leveling, które mają wydłużać żywotność komórek pamięci. Referencyjna wartość TBW to aż 800 TB (dla modelu 960 GB). Nowy dysk występuje w wersjach o pojemnościach 240 GB, 480 GB oraz 960 GB. Osiąga on prędkość do 560/530 MB/s podczas odczytu i zapisu danych oraz 90 000 IOPS dla losowych operacji wejścia i wyjścia. Współczynnik MTBF wynosi aż 2 mln godzin, co jest wartością nieosiągalną dla tradycyjnych nośników z układami 2D NAND. Sugerowane ceny dysków XPG SX950 to odpowiednio 499 zł, 949 zł oraz 1799 zł dla wersji o pojemności 240 GB, 480 GB i 960 GB. Model XPG SX950 trafi do sprzedaży na początku marca i będzie objęty 6-letnią gwarancją bez limitu zapisu – najdłuższą, jaką ADATA oferowała do tej pory dla konsumenckich dysków SSD. Jednocześnie ADATA zaprezentowała zewnętrzną obudowę dla 2,5” dysków HDD/SSD, która umożliwia beznarzędziowy montaż nośników. Konstrukcja o agresywnym wyglądzie zapewnia ochronę przed skutkami upadków. Obudowa EX500 została wyposażona w port USB 3.1 i jest kompatybilna z konsolami PS4, Xbox One oraz komputerami PC.