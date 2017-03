ADATA SD600: nowy zewnętrzny dysk SSD dla aktywnych

Dysk SD600 wykorzystuje kości, wykonane w technologii 3D TLC NAND, a także technologię buforowania SLC oraz bufor DRAM. Dzięki temu oferuje prędkość 440/430MB/s podczas odczytu i zapisu danych. Dyski magnetyczne, nawet w najlepszych warunkach, osiągają dużo niższe wartości. SD600 skraca czas kopiowania plików oraz uruchamiania gier i aplikacji. Nowy model jest wytrzymały i poręczny - waży zaledwie 90g i zmieści się nawet w kieszeni. Obudowa wykończona jest materiałem odpornym na uszkodzenia mechaniczne, dzięki czemu sprawdzi się podczas codziennego, aktywnego używania. Zapewni też dodatkową ochronę w razie upadku lub uderzenia. Dysk ma wymiary 83,5 x 83,5 x 13,9 mm. Model SD600 współpracuje z systemami Windows, Mac OS, Linux i Android, a także konsolami Xbox One i PS4. Oprócz typowych zastosowań, nowy dysk ADATA sprawdzi się też w roli dodatkowej pamięci w smartfonach i tabletach (obsługujących funkcję OTG). Ułatwia to przenoszenie danych pomiędzy różnymi urządzeniami i platformami. ADATA SD600 trafi do sprzedaży w kwietniu. Będzie dostępny w wersjach o pojemności 256 i 512 GB, z obudową w kolorze czerwono-czarnym lub czarnym. Ceny poszczególnych modeli nie są jeszcze znane. Dysk będzie objęty 3-letnią gwarancją producenta.