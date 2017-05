Nowe WD Red i Red Pro o większej pojemności

Najnowsze, wprowadzone na rynek dyski WD Red 10 TB oraz WD Red Pro 10 TB to urządzenia, w których zastosowano hel w roli poduszki chroniącej talerze dysku przed uszkodzeniem przez głowicę To właśnie zastosowanie tego gazu szlachetnego pozwoliło na zwiększenie pojemności dysku z 8 TB do 10 TB. Dyski należące do wymienionych serii WD Red i WD Red Pro to sprzęt promowany przez producenta jako urządzenia pamięci masowej przeznaczone przede wszystkim do zastosowania w serwerach NAS. Dla zastosowań domowych i SOHO (dom i małe biuro) proponowane są modele o prędkości obrotowej 5400 RPM, natomiast dla najbardziej wydajnych, szesnastozatokowych systemów NAS producent oferuje modele 7200 RPM. Pierwsze egzemplarze dysków z serii WD Red trafiły na rynek w 2012 roku. Według danych producenta udało się sprzedać ponad 16 milionów egzemplarzy dysków z tej serii. Najnowsze modele WD Red i WD Red Pro o pojemności 10 TB są już dostępne u wybranych amerykańskich dostawców i dystrybutorów. Dyski WD Red 10 TB (model: WD100EFAX) objęte są trzyletnią gwarancją, a sugerowana cena producenta wynosi 494 USD. Z kolei modele WD Red Pro 10 TB (WD101KFBX) producent obejmuje 5-letnią gwarancją. W tym przypadku sugerowana cena to 533 dolary amerykańskie. Dokładna data wprowadzenia nowych modeli dysków WD Red i Red Pro na rynek polski nie została jeszcze ujawniona.