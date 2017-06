Dyski SSD wykorzystujące całą swoją pojemność

Seria Plextor S3 to różniące się pojemnościami 2,5-calowe nośniki z interfejsem SATA 3 lub karty ze złączem M.2. Producent chwali się, że nowe nośniki korzystają z autorskiego rozwiązania Plextora o nazwie PlexNitro, dzięki któremu nie ma potrzeby rezerwowania zapasowych bloków pamięci, więc do dyspozycji użytkownika pozostaje pełna pojemność SSD. Linia S3 jest też zgodna z wcześniej opracowanymi rozwiązaniami Plextora: PlexCompressor, PlexVault oraz PlexTurbo. Nowe SSD są wyposażone w trzypoziomowe pamięci flash NAND firmy Hynix. Układy wykonano w 14-nanometrowym procesie produkcyjnym. Każdy z nośników SSD z serii Plextor S3 został wyposażony w kontroler Silicon Motion SMI2254. Sugerowana przez producenta wydajność nowych nośników w zakresie sekwencyjnego odczytu i zapisu danych wynosi odpowiednio: 550 MB/s i 520 MB/s. W przypadku operacji losowego odczytu i zapisu nowe SSD charakteryzują się wydajnością wynoszącą 92 tys. IOPS dla odczytu oraz 79 tys. IOPS dla zapisu. W Polsce w sprzedaży będą dyski o trzech pojemnościach (takich samych dla obu interfejsów: SATA 3 i M.2): 128 GB, 256 GB oraz 512 GB. Sugerowane ceny detaliczne dla obu wersji interfejsów są takie same i w zależności od pojemności wynoszą odpowiednio: 262 zł, 448 zł oraz 980 zł. Wszystkie dyski objęte są trzyletnią gwarancją.