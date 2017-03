Pamięci ADATA XPG DDR4 oficjalnie kompatybilne z AM4 i Ryzen

Certyfikat dotyczy wszystkich pamięci DDR4 marki XPG, których oferta dedykowana jest dla graczy i entuzjastów nowych technologii. Testowane modele były zainstalowane na płytach głównych MSI, zapowiadając tym samym współpracę między firmami ADATA i MSI. Co daje taka certyfikacja? Potwierdzona przez producenta zgodność oznacza, że klienci wybierając pamięci XPG do płyt głównych opartych o gniazdo AM4, kupują w pełni kompatybilny produkt. Dzięki temu nie muszą martwić się o problemy z POST lub o inne kwestie związane z niezgodnością. XPG DD4 nadają się do podkręcania Kompatybilność obejmuje również technologię A-XMP, czyli AMD Extreme Memory Profile. Oznacza to, że XPG DDR4 zostały przetestowane w profilach przetaktowywania, a nie tylko przy fabrycznej prędkości. Gwarantuje to niezawodność i stabilność nawet podczas wysokiego obciążenia. Pełna lista zatwierdzonych modeli XBG DD4 wygląda następująco: XPG Flame DDR4-2400 U-DIMM

XPG Flame DDR4-2666 U-DIMM

XPG Flame DDR4-2933 U-DIMM

XPG Z1 DDR4-2400 U-DIMM

XPG Z1 DDR4-2666 U-DIMM

XPG Z1 DDR4-2933 U-DIMM

XPG Z1 DDR4-3200 U-DIMM