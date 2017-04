Pamięci DDR4 będą coraz droższe

Ceny modułów pamięci DDR4 w drugim kwartale tego roku mogą wzrosnąć o około 12,5%, z około 24 do 27 dolarów. To efekt tego, że zarówno Samsung (18 nm), jak i Micron (17 nm) pracują nad wdrożeniem nowych procesów litograficznych kości DRAM i... jeszcze nie do końca im to wychodzi. Pojawiają się problemy z kompatybilnością oraz większą niż zwykle ilością błędów.

Jedynie SK Hynix nie kombinuje na razie ze zmianą procesów produkcyjnych i dostarcza na rynek pamięci DDR4 w dużych ilościach. Nie wystarcza to jednak, by zaspokoić popyt na tego typu komponenty i wygląda na to, że jeszcze co najmniej przez kwartał sytuacja ta nie ulegnie poprawie.