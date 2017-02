Galaxy S8 z Exynosem nowej generacji

Samsung umieścił na Twitterze krótką, enigmatyczną zapowiedź swojego nowego mikroprocesora o nazwie Exynos. Podpisał ją słowami „odkryj chmurę 9 z Exynosem – wkrótce” i na tym zakończył swój przekaz, każąc nam się domyślać reszty. Logicznym rozwinięciem zapowiedzi jest domniemanie, że wkrótce pojawią się procesory Exynos 9. A że również i wkrótce pojawią się dwa sztandarowe urządzenia Samsunga, a więc telefon Galaxy S8 i tablet Galaxy Tab S3, to domyślamy się, że urządzenia te będą miały ów procesor na pokładzie. Na razie nie jest jasne, czy nowe Exynosy dorównają superszybkiemu Snapdragonowi 835. Nie możemy się doczekać możliwości sprawdzenia tego własnoręcznie! Be ready for #TheNextExynos pic.twitter.com/rpod9jVOd7 — Samsung Exynos (@SamsungExynos) 17 lutego 2017