Znamy datę premiery procesorów AMD Ryzen 7!

AMD ogłosił dzisiaj termin oficjalnej premiery procesorów AMD Ryzen 7 dla komputerów stacjonarnych oraz natychmiastowe uruchomienie przedsprzedaży u ponad 180 sprzedawców i producentów OEM na całym świecie. Tym samym debiut wyczekiwany przez graczy PC, twórców treści cyfrowych, entuzjastów i fanów stanie się faktem. Po czterech latach i ponad dwóch milionach godzin pracy inżynierów procesory Ryzen są gotowe, aby ujawnić swoją wydajność. „Cztery lata temu rozpoczęliśmy prace nad naszym rdzeniem „Zen” chcąc osiągnąć niespotykany dotąd generacyjny wzrost wydajności i z powrotem zapewnić segmentowi sprzętu wysokiej wydajności możliwość wyboru oraz innowacyjność. — powiedziała Dr. Lisa Su, prezes i dyrektor generalna AMD. — 2 marca entuzjaści i gracze na całym świecie będą mogli zaznać możliwości „Zena” w akcji, ponieważ tego dnia będzie miała miejsce premiera procesorów Ryzen 7 stanowiących ożywczą siłę dla rynku komputerów stacjonarnych.” W trakcie konferencji dla prasy, analityków branżowych i partnerów przedstawiono ofertę procesorów AMD Ryzen 7. Firma AMD zaprojektowała je w szczególności z myślą o graczach komputerowych, twórcach i entuzjastach, ponieważ są to konstrukcje 8-rdzeniowe, 16-wątkowe i wykorzystują zupełnie nową platformę AM4. W uruchamianych na żywo demonstracjach wydajnościowych procesory te wykazały swoją wyższość: flagowy Ryzen 7 1800X to najszybszy na świecie 8-rdzeniowy procesor dla komputerów stacjonarnych, zaś Ryzen 7 1700 to najbardziej energooszczędny procesor tej klasy. W trakcie prezentacji zademonstrowano, jak procesor Ryzen 7 1800X pokonał podobnie skonfigurowany 8-rdzeniowy, 16-wątkowy procesor Intel Core i7-6900K w programie Cinebench R15, w trybie wielowątkowym oraz w transkodowaniu wideo bazującym na oprogramowaniu Handbrake. Ponadto ten sam procesor AMD zapewniał porównywalną wydajność w grach w rozdzielczości 4K. Rodzina procesorów Model Bazowy zegar (GHz) Zegar turbo (GHz) TDP Dołączony system chłodzenia Sugerowana cena, SEP Ryzen 7 1800X 3,6 4,0 95W - 499 USD / 2499 PLN Ryzen 7 1700X 3,4 3,8 95W - 399 USD / 1939 PLN Ryzen 7 1700 3,0 3,7 65W Wraith Spire 329 USD / 1589 PLN Nowe systemy chłodzenia AMD Wraz z procesorami Ryzen firma AMD zaoferuje też nowe systemy chłodzenia, które bazują na ubiegłorocznych rozwiązaniach z rodziny Wraith. Wśród kolejnej generacji systemów z tej rodziny znajdą się Wraith Spire oraz Wraith Stealth. Wraith Spire będzie dołączany do zestawów detalicznych oraz komputerów z procesorami Ryzen 7 1700 oferując chłodzenie przy natężeniu dźwięku na poziomie 32 decybeli.