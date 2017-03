Najpopularniejsza gra Steam otrzymała optymalizacje dla procesorów Ryzen

Niektórzy recenzenci ponadto wskazują na wysoką opłacalność podkreślając, że w cenie odpowiednika wydajnościowego konkurencji można nabyć procesor Ryzen 7 oraz potężną kartę graficzną. Tymczasem już 11 kwietnia na rynku pojawią się procesory z serii Ryzen 5, które zaoferują graczom i twórcom treści cyfrowych jeszcze lepszy stosunek ceny do możliwości. Firma AMD przy okazji wprowadzania tych produktów na rynek zapewniła, że współpracuje z wieloma deweloperami w celu zoptymalizowania programów i gier pod kątem możliwości procesorów Ryzen. Programistom wysłano już ponad 300 zestawów deweloperskich Ryzen, a w 2017 roku powinno się udać wysłać ich w sumie ponad 1000. Ogłoszono też nawiązanie strategicznej współpracy ze studiem Bethesda Softworks, która nie poprzestanie na jednym tytule. Jednym z pierwszych rezultatów starań firmy AMD na gruncie optymalizowania gier dla Ryzen jest najnowsza aktualizacja do gry DOTA 2, czyli najpopularniejszej gry Steam. Aktualizacja ta jest tym ważniejsza, że DOTA 2 to jedna z najczęściej nagrywanych i strumieniowanych na żywo gier na świecie, podczas gdy procesory Ryzen 7 w najtańszej i najbardziej energooszczędnej wersji 1700 (65W TDP, 8 rdzeni / 16 wątków) pozwalają grać i strumieniować na jednej maszynie i to w maksymalnych dostępnych ustawieniach Twitch bez utraty ani jednej klatki animacji.