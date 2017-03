Oto Naples, nowe procesory od AMD klasy serwerowej

AMD wykonał dziś znaczący krok w kierunku rynku serwerów i centrów danych ujawniając wiele szczegółów na temat nadchodzących serwerowych procesorów wysokiej wydajności o kodowej nazwie „Naples”. Układ ten skonstruowano w celu skalowania możliwości na przestrzeni zastosowań zarówno w obrębie centrów danych, jak i tradycyjnej infrastruktury serwerowej i dlatego wyposażono go w nawet 32 rdzenie „Zen” x86. Rzekomo najlepsza przepustowość pamięci i największa liczba szybkich linii komunikacyjnych (I/O) mają odróżniać procesor „Naples” od wszystkiego, co istnieje obecnie na rynku serwerowym. Dostępność tych produktów zaplanowano na drugi kwartał 2017 roku, a masowe dostawy będą rozbudowywane w drugiej połowie roku zarówno w ofertach producentów OEM, jak i partnerów w kanale sprzedaży. Nowy procesor serwerowy firmy AMD przewyższa najlepszy produkt konkurencyjny w najważniejszych parametrach i oferuje tym samym o 45% więcej rdzeni, o 60% więcej linii komunikacyjnych (I/O) i o 122% większą przepustowość pamięci. Funkcje i cechy „Naples”: Wysoce skalowalny, 32-rdzeniowy procesor typu SoC (System on Chip) z obsługą dwóch wątków na rdzeń.

Wiodąca w branży przepustowość pamięci przy wykorzystaniu nawet 8 kanałów na jeden procesor „Naples”. W serwerze z dwoma gniazdami możliwa jest obsługa nawet 32 banków pamięci DDR4 o sumarycznej objętości nawet 4 TB w konfiguracji 16-kanałowej.

To kompletny procesor typu SoC z całkowicie zintegrowanym podsystemem I/O obsługującym 128 linii PCI-E 3, dzięki czemu nie potrzebuje oddzielnego chipsetu.

Wysoce zoptymalizowana struktura pamięci podręcznej, która umożliwia osiąganie wysokiej wydajności i efektywności energetycznej w przetwarzaniu.

Koherentne połączenie dwóch procesorów „Naples” w systemie o dwóch gniazdach – AMD Infinity Fabric.

Dedykowany, sprzętowy podsystem bezpieczeństwa.