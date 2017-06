30 miliardów tranzystorów w maleńkim procesorze

Dwa lata temu IBM zaprezentował testowy układ, wykonany w technologii 7-nanometrowej. Teraz inżynierowie amerykańskiej korporacji, we współpracy ze specjalistami Samsunga i GlobalFoundries, opracowali jeszcze gęstszą metodę upakowywania tranzystorów w chipie - 5-nanometrowy proces produkcyjny. Choć zmiana "tylko" o dwa nanometry nie wydaje się szczególnie imponująca, to przy tej skali działania, gdzie do głosu dochodzą już efekty kwantowe, a klasyczna fizyka traci rację bytu, to dużo. Każde zagęszczenie układów, powodujące zwiększenie mocy obliczeniowej, przy jednoczesnym zmniejszeniu zapotrzebowania na energię, jest sukcesem. IBM, Samsung i GlobalFoundries przy tej okazji zmienili też sama metodę budowy procesorów. Obecnie najgęściej upakowane układy scalone są produkowane z wykorzystaniem tzw. tranzystorów FinFET. Takie chipy można wytwarzać do skali 10, ewentualnie 5 nm. Poniżej już nie. Krok wykonany przez producentów pozwola schodzić poniżej tej granicy. Naukowcom udało się opracować jeszcze mniejsze struktury krzemowe, które mogą pełnić rolę tranzystorów. W procesie 5-nanometrowym tranzystory FinFET zostały porzucone na rzecz obiektów wykonanych z nanowarstw. Pojedyncza warstwa konstrukcyjna nanowarstwowego tranzystora to w zasadzie obiekt dwuwymiarowy - ma grubość zaledwie jednego atomu. Do czego konkretnie mogą przydać się nanowarstwowe układy o wymiarze technologicznym 5 nm (i mniejsze)? Wyobraźcie sobie smartfon, który nie dość, że jest znacznie szybszy od dzisiejszych topowych modeli, to jeszcze wolniej zużywa baterię, ładuje się szybciej i mniej rozgrzewa. Potencjał nanowarstw pozwala półprzewodnikom krzemowym nadal się rozwijać, a prawo Moore'a - o cyklicznym podwajaniu liczby tranzystorów w procesorach - niezmiennie działa.