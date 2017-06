NEWS: AMD przed Intelem - pierwszy raz od ponad 10 lat

Najlepszym procesorem w kategorii POWER (wydajność) jest w tej chwili AMD Ryzen 7 1700. Jest to obecnie najtańszy na rynku ośmiordzeniowy i szesnastowątkowy układ. Ma taktowanie bazowe na poziomie 3,0 GHz (w trybie Boost: 3,7 GHz), pamięć podręczna to 4 MB (L2) + 16 MB (L3). W podobnej cenie Intel nie ma w tej chwili propozycji, dorównującej AMD w obliczeniach wielowątkowych, wykonywanych najczęściej przez profesjonalne oprogramowanie (obróbka i transkodowanie multimediów, postprodukcja, rendering itp.). Pozostałe dwa procesory AMD, Ryzen 5 1600X i Ryzen 5 1600, które uplasowały się na podium to chipy sześciordzeniowe / dwunastowątkowe, z nieco mniejszą pamięcią podręczną L2 (3 MB). 1600X zajmuje też pierwsze miejsce w zestawieniu ECONO (relacja wydajności do ceny). Najlepszy z intelowskich układów, Core i7-7700K, znalazł się na czwartej pozycji. Tutaj znajdziecie pełny ranking. Jak powstaje nasz ranking? Wszystkie urządzenia, poza sprzętem mobilnym dual-SIM i laptopami, są badane w laboratorium CHIP-a w Monachium. W przypadku procesorów, ocena POWER wynika bezpośrednio z wydajności danego układu. Kategoria ECONO wyróżnia sprzęt, który zapewnia najlepszy stosunek wydajności do ceny. Analiza zmiany Sukcesem AMD jest skonstruowanie wydajnych układów, które zużywaja relatywnie mało energii i nie nagrzewają się zbyt mocno. Utrzymując atrakcyjne ceny Advanced Micro Devices jest z stanie zaoferować dziś rozwiązania, konkurujące z układami Intela - szczególnie w przypadku obliczeń wielowątkowych, jakie często są potrzebne użytkownikom profesjonalnego oprogramowania. AMD wróciło na szczyt naszego rankingu procesorów po ponad 10 latach dominacji Intela. Ostatnimi chipem AMD, który prowadził był Athlon - rywalizujący wtedy z Intel Pentium 4. Obecnie w grupie układów dostępnych dla zwykłych użytkowników tylko AMD jest w stanie zaproponować procesory o większej liczbie rdzeni niż 4. Owszem, Intel dysponuje chipami 8-rdzeniowymi / 16-wątkowymi, ale ich cena jest znacząco wyższa od propozycji AMD. Tym samym osoby zajmujące się profesjonalnymi i półprofesjonalnymi zadaniami, wymagającymi wielowątkowej mocy obliczeniowej dostały alternatywę. Jedno jest pewne. Intel ma potencjał, by nie pozwolić na zbyt długie panowanie AMD. "Niebiescy" już ogłosili plany dotyczące premiery kolejnej generacji swoich układów. Mowa o procesorach Intel Core i9, które mają pomóc w przywróceniu Intelowi pozycji lidera. Niemniej w całym tym zamieszaniu jest jedna rzecz dobra dla nas - użytkowników. Po latach AMD jest wreszcie w stanie ponownie wywierać presję na swojego konkurenta, a tym samym mamy szanse na niższe ceny. Układy scalone dla entuzjastów W naszym rankingu procesorów dla entuzjastów, na dwóch pierwszych miejscach wciąż są układy Intela. Jednak są na tyle drogie, że pozwolić na nie mogą sobie właśnie jedynie ...entuzjaści. Dodajmy: bogaci.