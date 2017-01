LG: Telelwizory tak cienkie, że muszą być montowane na ścianie

W pewnym sensie można powiedzieć, że nowe OLED-y LG przypominają bardziej dzieło sztuki, niż klasyczny telewizor. Seria W to telewizory, które ze względu na bardzo cienki profil (zaledwie 2,6 mm grubości!) nie mogą stać na podstawce - docelowo musimy je zamontować na ścianie. Ultracienkie ramki dopełniają wrażenia zlewania się ze ścianą. Ale jak w tak cienkim telewizorze ukryto wszystkie porty? Otóż niemal całkowicie z nich zrezygnowano. Z telewizora wychodzi jedynie cieniutki kabel, który łączy się z soundbarem dołączonym do zestawu. To właśnie w tym drugim urządzeniu znajdziemy wszystkie niezbędne złącza (4 porty HDMI, 3 USB). Takie rozwiązanie z pewnością spodoba się minimalistom i posiadaczom mieszkań urządzonych w nowoczesnym stylu, choć wymusza także konieczność założenia półki pod telewizorem lub szafki. Za niewielkimi rozmiarami idzie też lekka waga. W serii W znajdziemy telewizory o dwóch rozmiarach - 65 i 77 cali-, których waga wynosić będzie odpowiednio 7,7 kg oraz 12 kg. Cena ani data premiery nie została jeszcze ujawniona.