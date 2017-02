Obsługa 4K w końcu w Apple TV

Na chwilę obecną Apple TV nie jest w stanie wyświetlić obrazu o wyższej rozdzielczości niż 1080p. To problem dla tych, którzy liczyli na korzyści w związku z kupnem nowego, działającego w 4K telewizora. Warto pamiętać, że wszyscy istotni konkurenci oferują już urządzenia zgodne z rozdzielczością 4K. Bloomberg dotarł do informacji, z których wynika, że Apple TV w końcu zostanie sprzętowo odświeżony. Nowa wersja przystawki nie tylko będzie obsługiwać rozdzielczości 4K, ale też standard HDR. Niestety, posiadacze bieżącej wersji urządzenia nie mają na co liczyć. Ma ono za słaby procesor i zbyt starą wersję złącza HDMI, by podołać standardowi UHD.