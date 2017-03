Samsung Smart TV jako jedyny z aplikacją Facebook Video

Aplikacja Facebook Video w Samsung Smart TV umożliwia oglądanie na ekranie telewizora wszystkich materiałów wideo, dostępnych za pośrednictwem naszego profilu na Facebooku. Co więcej, na podstawie dotychczasowej aktywności, będzie dobierała wideo, tak aby treści były dopasowane do naszych zainteresowań i preferencji. Nowa aplikacja pozwala zapisać wybrane nagrania i obejrzeć je później, a materiały wideo można także dodać do listy oczekujących lub od razu polubić. Aby rozpocząć korzystanie z Facebook Video, wystarczy wejść do Samsung Smart Hub i pobrać aplikację. Po pierwszym zalogowaniu do serwisu zyskujemy dostęp do materiałów, które wyświetlane są na polubionych profilach, ale także do filmów przez nas zapisanych czy polecanych na Facebooku. Aplikacja jest dostępna dla telewizorów Samsung z 2015, 2016 i 2017 roku, w tym dla zaprezentowanej w styczniu br. najnowszej linii QLED. Na początku tego roku firma Samsung zaprezentowała linię telewizorów QLED i zapowiedziała dalsze doskonalenie usług Smart TV. W nowych modelach będzie można jeszcze łatwiej zarządzać wszystkimi urządzeniami podłączonymi do telewizora za pomocą jednego pilota Samsung Smart Control. W tym roku interfejs Smart Hub będzie dostępny także za pośrednictwem nowej, ulepszonej aplikacji Smart View na smartfony. Dzięki niej widzowie mogą przeglądać i uruchamiać ulubione programy i usługi VOD na telewizorach z poziomu swojego urządzenia mobilnego. To jeszcze nie koniec innowacji i niespodzianek, których można spodziewać się w tym roku w Samsung Smart TV. Zaprezentowana podczas targów CES 2017 linia telewizorów QLED zapewnia zupełnie nowe wrażenia wizualne i lepsze odwzorowanie barw. Dokładnie odtwarza przestrzeń kolorów DCI-P3 i pełne natężenie barw, niezależnie od poziomu oświetlenia obrazu. Oznacza to, że ekran może wyświetlić wszystkie kolory na każdym poziomie jasności, a przy szczytowej wartości luminancji, wynoszącej 1500–2000 nitów, widoczne są nawet najsubtelniejsze różnice - bez istotnego wpływu na wierność reprodukcji barw. Dzięki technologii Quantum Dot nie trzeba obniżać jasności ekranu dla uzyskania doskonałej jakości kolorów, która nie zmienia się w zależności od perspektywy widza.