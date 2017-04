Pierwszy OLED od Sony lada moment w Polsce!

Firma Sony podała terminy wprowadzenia na rynek europejski telewizorów OLED 4K HDR z linii Bravia A1, a w wybranych krajach rozpoczęto już także przyjmowanie zamówień na nowe modele. Telewizory OLED Bravia A1 w niepowtarzalny sposób łączą wysoką jakość obrazu na ekranie OLED, optymalizowaną dodatkowo przez procesor Sony 4K HDR Processor X1 Extreme, z pierwszym na świecie systemem dźwięku Acoustic Surface oraz awangardową stylistyką bez podstawy. Matryca OLED wykorzystana w serii A1 zawiera ponad 8 milionów samorzutnie świecących pikseli. Niezrównana czerń, bogata i wierna kolorystyka, żywy kontrast, niezamazany obraz i szeroki kąt widzenia owocują znacznie bogatszymi doznaniami wizualnymi. Panele OLED nie wymagają podświetlenia. Konstruktorzy Sony wykorzystali tę cechę do stworzenia wspomnianej technologii audio Acoustic Surface, emitującej mocny, bogaty dźwięk o wysokiej jakości wprost z ekranu. Powstające w ten sposób połączenie obrazu z dźwiękiem jest nie do uzyskania w zwykłych telewizorach. Dźwięk z typowych telewizorów LED dobiega z dołu i z boków, natomiast w przypadku serii A1 obraz i dźwięk tworzą jedność. Dialogi słychać dokładnie z miejsca, w którym na ekranie stoją rozmawiające postaci, z ekranu dobiegają też odgłosy eksplozji. Technologia Acoustic Surface wytwarza ponadto rozległe pole dźwiękowe zsynchronizowane z obrazem, nawet jeśli widz patrzy na ekran z boku. W połączeniu z bardzo szerokim kątem widzenia paneli OLED oznacza to niezrównane wrażenia wizualne i słuchowe bez względu na położenie widza względem telewizora z serii A1. Technologia Acoustic Surface pozwoliła także wyeliminować konwencjonalne głośniki, rozmieszczone zazwyczaj po bokach i na spodzie telewizora. Zaowocowało to nowoczesnym wzornictwem serii A1: sylwetką bez widocznej podstawy i głośników oraz bez żadnych elementów odrywających uwagę od obrazu. „Sztalugowa” podstawa skrywa subwoofer o dużej mocy oraz system chowania przewodów. W przypadku montażu ściennego podstawę tę można złożyć na płasko. Nowe telewizory OLED 4K HDR Bravia A1 obsługują materiały HDR (High Dynamic Range). Do zwiększenia wierności barw, kontrastu oraz wyrazistości obrazu przyczynia się wspomniany wyżej procesor Sony 4K HDR Processor X1 Extreme. Podczas oglądania coraz popularniejszych materiałów HDR zapewnia on również obsługę standardów HDR10, HLG i Dolby Vision. Duża moc procesora 4K HDR X1 Extreme pozwala ponadto przetwarzać materiały o jakości niższej niż HDR, w wyniku czego ich jakość zbliża się do 4K HDR. Technologia Object-based HDR remaster umożliwia wykrywanie, analizowanie i optymalizację poszczególnych obiektów na obrazie w celu wprowadzenia korekt w ogólnym kontraście. Technologia Triluminos Display odwzorowuje kolory z pełniejszej palety, Super Bit Mapping 4K HDR tworzy subtelny, naturalny obraz bez kolorowych pasów, a Dual database processing zapobiega pojawianiu się zakłóceń na ekranie i zwiększa wyrazistość obrazu. Nad zapewnieniem płynnej, naturalnej reprodukcji ruchu czuwa technologia Motionflow. Platforma Android TV w telewizorach OLED 4K HDR Bravia A1 jest przepustką do filmów, programów telewizyjnych i tysięcy aplikacji. Dzięki niej można z łatwością oglądać tradycyjną telewizję i programy z oferty operatorów kablowych, pobierać materiały rozrywkowe i używać telewizora do gier. Miłośnicy telewizji mają dostęp do najnowszych hitów oraz ponadczasowych filmów z repertuaru serwisów Google Play, Netflix, Amazon Video, YouTube i innych. Ceny: KD-65A1, klasa 65" (przekątna 64,5"), szacunkowa cena - ok. 25 000 zł

KD-55A1, klasa 55" (przekątna 54,6"), szacunkowa cena - ok. 15 000 zł Telewizory te można już zamawiać u wybranych autoryzowanych dealerów w Europie, a ich dostawy do sklepów rozpoczną się na początku maja 2017 r.