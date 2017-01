18,4-calowy tablet Nokii dostrzeżony w benchmarku

W benchmarku GFX Bench zauważono ciekawe urządzenie wyposażone w system "Android 7.0 FIH Edition". FIH Mobile to jak wiadomo firma, do której należy marka Nokii, zatem śmiało możemy przypuszczać, że dane dotyczą właśnie niezapowiedzianego jeszcze tabletu producenta. Pierwsze co rzuca się w oczy to bardzo duży ekran - 18,4 cale i rozdzielczość 2560 x 1440 - będą mogły być konkurencją dla Samsunga Galaxy View. Pozostałe parametry urządzenia także powinny zadowolić najbardziej wybrednych konsumentów. Znajdziemy tu ośmiordzeniowy procesor Snapdragon 835 z układem Ardeno 540 4 GB RAM-u, 64 GB pamięci wewnętrznej oraz dwie kamery z możliwością nagrywania filmów w jakości 4K.