Android Nougat w końcu dla tabletu Xperia Z4

Sony potwierdził właśnie, że aktualizacja do systemu operacyjnego Android Nougat 7.0 zaczęła być udostępniana dla urządzenia Xperia Z4 Tablet. Niestety, nie jest to najnowsza dostępna wersja tego systemu, a więc 7.1.1, ale cóż, darowanemu koniowi… Aktualizacja jest istotna nie tylko z uwagi na nowe funkcje i usprawnienia, jakie Sony i Google przygotowały. Nowy Android to również nowe zabezpieczenia i usunięte usterki, a to oznacza, że nasz tablet będzie jeszcze przyjemniejszy w obsłudze i jeszcze bardziej bezstresowy.