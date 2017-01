Pierwszy tablet 2w1 z bezprzewodowym ładowaniem

Dell Latitude 7285 został wyposażony w 12,3-calowy ekran o rozdzielczości 2880 x 1920 pikseli, 8 lub 16 GB pamięci RAM, procesor Intel Core i7 lub i7 vPro oraz 128/256/512 GB dysk SSD. Na pokładzie znajdziemy także 8-megapikselowy aparat tylny, kamerkę HD z Windows Hello, slot na karty microSD, 2 porty USB typu C i baterię, która powinna wystarczyć na 6 godzin pracy. Najciekawiej prezentuje się jednak dołączana klawiatura, która współpracuje z bezprzewodową podstawką w standardzie WiTricity. Jest to pierwsze tego typu rozwiązanie w tabletach hybrydowych. Minusy są dwa - podkładki nie wykorzystamy do ładowania innych urządzeń korzystających z bardziej popularnego standardu Qi, a samego tabletu nie podładujemy bezpośrednio kablem. Chyba, że zdecydujemy się na zakup dodatkowej klawiatury. Dell planuje wprowadzić do sprzedaży klawiaturę podróżną, z opcją przewodowego ładowania oraz nieco większy wariant z dodatkową baterią. Ceny nie są jeszcze znane, ale premiera została zapowiedziana na maj br.