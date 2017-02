Poznajcie Miix 320, niedrogą hybrydę od Lenovo

«» Lenovo Miix 320 z Windows 10 ma zastąpić model Miix 310, oferując rozsądną specyfikację sprzętową za względnie niską cenę. Podobnie jak poprzednik, urządzenie będzie hybrydowe: możemy po odłączeniu klawiatury z dodatkowymi portami zamienić komputer w tablet. W przeciwieństwie do poprzednika, Miix 320 zawiera głośniki znajdujące się z przodu urządzenia przy dolnej krawędzi ekranu. Pozostała specyfikacja to: 10,1-calowy wyświetlacz IPC LCD pracujący w zależności od podwersji w rozdzielczości 1280 x 800 pikseli lub 1080p

Procesor Intel Atom x5-Z8350

2 GB lub 4 GB pamięci RAM

64 GB lub 128 GB pamięci masowej, slot na kartę microSD

5-megapikselowy aparat

2-megapikselowa kamera do wideorozmów

Bluetooth 4.2.

Gigabitowe Wi-Gi

Opcjonalny modem 4G LTE

Złącze microHDMI

Port USB Typ-C

Dwa złącza USB 2.0 Typ-A w module klawiatury

3,5 mm audio jack

Do 10 godzin pracy na akumulatorze

Waga: 1020 g, grubość 9 mm

Waga klawiatury 550 g, jej grubość 8,5 mm Lenovo Miix 320 w najtańszej wersji ma kosztować 229 dolarów. Data premiery nie jest jeszcze znana.