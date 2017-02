Samsung Galaxy Tab S3 będzie miał wygięty ekran!

Najnowszym topowym tabletem firmy Samsung ma być model Galaxy Tab S3. Jak pokazują grafiki, które wyciekły do sieci, będzie to pierwszy tablet wyposażony w podwójnie wygięty ekran. Na razie nie znamy jeszcze prawdziwych zdjęć tego tabletu i opieramy się wyłącznie na grafikach wysłanych do zatwierdzenia Federalnej Komisji do spraw Komunikacji (FCC). Ale i na nich widać już wyraźnie, że nowy tablet Samsunga zaprojektowany został zgodnie z linią typową dla najnowszych urządzeń koreańskiego producenta – zaokrąglonymi dłuższymi brzegami tylnej ścianki i odpowiednio do nich wygiętymi dłuższymi brzegami ekranu. Powoduje to, że z boku urządzenie wydaje się niezwykle smukłe, choć... zdania na temat wygody trzymania tak cienkich ścianek są podzielone. Według niepotwierdzonych jeszcze informacji Samsung Galaxy Tab S3 będzie wyposażony w ekran AMOLED o przekątnej 9,6 cala (proporcje 4:3) i rozdzielczości 2048×1536 pikseli. Sercem urządzenia ma być układ Snapdragon 820 wspomagany 4 GB pamięci RAM, choć na niektórych rynkach można spodziewać się też wersji pracującej pod kontrolą Exynosa 7420. Pamięć wewnętrzna ma mieć pojemność od 32 do 128 GB. Główny aparat ma mieć rozdzielczość 12 mln pikseli (plus 5 mln pikseli z przodu), do tego oczywiście Android Nougat 7.1, Wi-Fi, LTE (w niektórych odmianach), Bluetooth i USB typu C. Akumulator ma mieć pojemność 5870 mAh. Samsung Galaxy Tab S3 ma zostać zaprezentowany na targach MWC 2017.