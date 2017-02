Tablet Shield już z Androidem Nougat

Tablet Shield pojawił się na rynku w lipcu 2014 roku. Rok później doczekał się znacznej obniżki ceny i nowej odmiany w formie Shield Tablet K1. A teraz urządzenie to może już zostać zaktualizowane do najnowszej edycji Androida, a zatem do wersji Nougat. Niestety, w odmianie 7.0, zamiast ciut nowszej 7.1.1, ale w tym przypadku nie będziemy już kręcić nosem. Dzięki nowemu Androidowi możliwe jest dzielenie ekranu między poszczególne aplikacje. Nowy Android to też bardziej użyteczne powiadomienia i zupełnie nowy tryb oszczędzania energii. Firmie Nvidia gratulujemy szacunku do swoich klientów!