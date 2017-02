Te tablety Samsunga zapowiadają się świetnie!

Samsung Galaxy Tab S3 Samsung Galaxy Book «» Galaxy Tab S3 został wyposażony w wyświetlacz Super AMOLED o przekątnej 9,7 cala, a Galaxy Book jest dostępny w dwóch wersjach: z wyświetlaczem TFT LCD o przekątnej 10,6 cala lub Super AMOLED o przekątnej 12 cali. Nowe tablety, przedstawione po raz pierwszy na Mobile World Congress, oferują szereg zaawansowanych rozwiązań, w tym: Treści wideo HDR (High Dynamic Range): Galaxy Tab S3 oraz 12-calowy Galaxy Book obsługują obrazy wideo HDR (kolorowe, 10 bitów), co pozwala na wyświetlanie treści cyfrowych w żywych i naturalnych barwach. Samsung Flow: Samsung Flow pozwala na bezproblemową pracę poza biurem. W celu bezpiecznego zalogowania Samsung Flow wykorzystuje autoryzację biometryczną, a także bezprzewodowo łączy się z kompatybilnymi urządzeniami i przekazuje dokumenty z urządzenia mobilnego na tablet. Ponadto synchronizuje powiadomienia po to, aby użytkownik nigdy nie przeoczył istotnej informacji, bez względu na to, czy korzysta ze smartfonu, czy z tabletu. Udoskonalone pióro S Pen: S Pen zostało wyposażone w węższą końcówkę (0,7 mm) oraz zwiększoną wrażliwość na nacisk, by pisanie było jak najbardziej zbliżone do naturalnego. S Pen oferuje również funkcje takie, jak Screen Off Memo, która pozwala na szybkie zanotowanie ważnych informacji, PDF Annotation do łatwej edycji dokumentów, a także narzędzia do rysowania. Oba tablety wyposażono w rozwiązania znane już z innych urządzeń z linii Galaxy, m.in. tylny aparat z autofokusem o rozdzielczości 13MP oraz przedni o rozdzielczości 5MP do wykonywania wysokiej jakości zdjęć. Tablety oferują również rozszerzalną pamięć, szybkie ładowanie i akumulator, który pozwala na odtwarzanie wideo do 12 godzin na Galaxy Tab S3 oraz do 10,5 godziny w Galaxy Book (12 cali). Urządzenia oferują także obsługę klawiatur Pogo, które nie wymagają odrębnego zasilania czy parowania. Samsung Galaxy Tab S3 do celów rozrywkowych Samsung Galaxy Tab S3 oferuje rozdzielczość obrazu 4K na wyświetlaczu Super AMOLED. Dodatkowo Galaxy Tab S3 to pierwszy tablet firmy Samsung wyposażony w 4 głośniki stereo AKG firmy Harman. Tablet został zoptymalizowany pod kątem gier i oferuje obsługę interfejsu programistycznego Vulkan, a także rozwiązanie Game Launcher, które pozwala na rozszerzenie interfejsu użytkownika oraz indywidualizację doświadczeń w grze, oraz tryb Do Not Disturb, zapewniający nieprzerwaną grę. Samsung Galaxy Book do pracy By zapewnić odpowiednią wydajność, 12-calowy Samsung Galaxy Book, został wyposażony w procesor Intel Core i5 siódmej generacji, a 10-calowy model w procesor Intel Core m3. Pracujący pod kontrolą Windows 10 Galaxy Book oferuje pełną wersję pakietu Office, a także większą i bardziej wszechstronną klawiaturę z wyraźnie odznaczającymi się klawiszami dla zapewnienia maksymalnej produktywności i komfortu pisania. Specyfikacja Samsung Galaxy Tab S3 oraz Samsung Galaxy Book (10” i 12”) Samsung

Galaxy Tab S3 Samsung Galaxy Book (10,6”) Samsung Galaxy Book (12”) WYŚWIETLACZ 9,7” 2048 x 1536 (QXGA) Super AMOLED 10.6” TFT 3:2 FHD (1920 x 1280) 12” Super AMOLED FHD (2160 x 1440) CHIP Qualcomm Snapdragon820 Quad Core

2,15 GHz + 1,6 GHz procesor

Intel® Core™ m3 7. generacji,

Dual Core 2,6 GHz procesor

Intel® Core™ i5 7. generacji,

Dual Core 3,1 GHz OBSŁUGA LTE LTE Cat.6 (300 Mbps) LTE Cat.6 (300 Mbps) LTE Cat.6

(300 Mbps) PAMIĘĆ 4 GB + 32 GB microSD do 256 GB 4 GB + 64 GB/128 GB eMMC microSD do 256 GB 4 GB + 128 GB SSD/ 8 GB + 256 GB SSD microSD do 256 GB APARAT 13MP AF + 5MP, Flash 5MP FF 13MP AF + 5MP PORT USB 3.1 (Typ C) USB 3.1 (Typ C), Micro SD USB 3.1 (Typ C) x 2,

Micro SD CZUJNIKI Akcelerometr, czujnik Halla, czujnik RGB, czytnik linii papilarnych, żyroskop, czujnik geometryczny Akcelerometr, czujnik Halla, czujnik światła Akcelerometr, czujnik Halla, czujnik światła WiFi WiFi 802.11 a/b/g/n/ac, 2x2 MIMO, WiFi Direct, Bluetooth 4.2 WiFi 802.11 a/b/g/n/ac 2x2 MIMO, Bluetooth 4.1 BLE WiFi 802.11 a/b/g/n/ac 2x2 MIMO, Bluetooth 4.1 BLE GPS GPS + GLONASS, BEIDOU, GALILEO GPS + GLONASS GPS + GLONASS WYMIARY, WAGA 237,3 x 169 x 6 mm, 429g (WiFi)/434g (LTE) 261,2 x 179,1 x 8,9 mm,

640g (WiFI)/650g (LTE) 291,3 x 199,8 x 7,4 mm,

754g (WiFi / LTE) POJEMNOŚĆ BATERII

6000 mAh, szybkie ładowanie 30,4 W/do 10 g., szybkie ładowanie 39,04 W/do 10,5 g., szybkie ładowanie SYSTEM OPERACYJNY/ UPGRADE

Android 7.0 Windows 10 Windows 10 USŁUGI I APLIKACJE SAMSUNG Samsung Smart Switch, Samsung Notes, Air Command, Samsung Flow Samsung Notes, Air Command, Samsung Flow Samsung Notes, Air Command, Samsung Flow SYNCHRONIZACJA Z KOMPUTEREM OSOBISTYM Samsung Smart Switch nie dotyczy nie dotyczy WIDEO Nagrywanie: 4K (3840x2160) @ 30fps Odtwarzanie: 4K (3840x2160) @ 60fps Nagrywanie: FHD(1920X1080) @30fps Odtwarzanie: 4K(3840X2160) @30fps Nagrywanie: FHD(1920X1080) @30fps Odtwarzanie: 4K(3840X2160) @30fps