W marcu nie tylko nowe iPady

Niedawno dowiedzieliśmy się o planach Apple’a na odświeżenie jego linii tabletu. Na wiosnę pojawić się mają: 12,9-calowy iPad Pro drugiej generacji z procesorem A10X

iPad „z wysokiej” półki z procesorem A10X o przekątnej 10-10,5 cala

9,7-calowy iPad z procesorem A9 i o relatywnie niskiej cenie Na iPadach ma się jednak nie zakończyć. Apple ma też zaprezentować nową, czerwoną wersję iPhone’a 7 i iPhone’a 7 Plus. Dodatkowo, firma odświeży swojego 4-calowego iPhone’a SE, wprowadzając do oferty wersję z 128 GB pamięci na pokładzie. Pojawić się też mają nowe bransolety do zegarków Apple Watch. Żadna informacja z powyższych nie została jeszcze oficjalnie potwierdzona przez firmę Apple.