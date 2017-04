Samsung Galaxy Tab S3 wchodzi na polski rynek

Galaxy Tab S3 to smukłe i lekkie urządzenie. Tablet ma 6 mm grubości i waży 429 gram (wersja z Wi-Fi) do 434 gram (wersja z LTE). Dołączany do zestawu rysik S Pen sprawia, że Galaxy Tab S3 nadaje się do kreatywnych zastosowań. Pozwala on użytkownikom nie tylko na sprawne i szybkie notowanie w trakcie spotkań, lecz także na tworzenie rysunków. Dla komfortowej pracy S Pen ma węższą końcówkę (0,7 mm) i zwiększoną wrażliwość na nacisk: rysik rozróżnia bowiem 4096 poziomów nacisku. Co więcej, dzięki funkcjom takim jak Screen Off Memo, S Pen pozwala na tworzenie szybkich notatek i szkiców nawet na wyłączonym ekranie Galaxy Tab S3. Najnowszy tablet Samsung to także urządzenie do konsumpcji treści multimedialnych. Został wyposażony w wyświetlacz Super AMOLED o przekątnej 9,7” i rozdzielczości 2048 x 1536 pikseli. Urządzenie wspiera też treści video w formacie HDR. Na rogach Galaxy Tab S3 zamontowano 4 głośniki stereo AKG firmy Harman. Co więcej – sam dźwięk dopasowuje się do trybu w jakim korzystamy z urządzenia, sterując nagłośnieniem i rozróżniając, kiedy tablet trzymany jest w pozycji wertykalnej, a kiedy w horyzontalnej. Specjalnie z myślą o miłośnikach mobilnej rozrywki tablet wspiera interfejs programistyczny Vulkan. Urządzenie zostało też wyposażone w funkcję Game Launcher, blokującą wszelkie powiadomienia w trakcie gry, dzięki czemu gracze mogą w pełni oddać się rozrywce. Samsung Galaxy Tab S3 dostępny jest w dwóch wersjach kolorystycznych: czarnej i srebrnej.