iPad jest wciąż najchętniej kupowanym tabletem świata...

Największe udziały w rynku tabletów wciąż ma Apple (24%), gdyż to właśnie jego iPady są najchętniej wybierane przez użytkowników na całym świecie (8,9 milionów sprzedanych sztuk). Na drugim miejscu jest Samsung (16,5% udziałów), któremu udało się sprzedać 6 milionów egzemplarzy. Trzecie miejsce zajmuje Huawei (7,4%) z liczbą 2,7 milionów sprzedanych tabletów. Co ciekawe pierwszy kwartał 2017 roku był przychylny jedynie dla tej ostatniej firmy. Podczas gdy pozostali producenci odnotowali spadek sprzedaży (w przypadku Apple sięgający ponad 13% w stosunku do roku ubiegłego), tak Huawei zanotował 31,7% wzrost sprzedaży.