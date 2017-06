Apple WWDC: nowe iPady Pro

iPad Pro ma ekran o jasności 600 nitów i automatycznie regulowane 120 Hz odświeżanie. W tym drugim parametrze chodzi o oszczędzanie baterii - np. w trakcie wyświetlania statycznych obrazów odświeżanie jest znacznie wolniejsze. Opóźnienie rysika Apple Pencil zostało zmniejszone do zaledwie 20 milisekund. Procesor A10X jest wg Apple o 30% szybszy niż układ A9X w poprzednim modelu. iPad Pro ma pracować na baterii do 10 godzin. Tablet ma 12 i 7-megapikselowe tylne aparaty. Podstawowa pojemność pamięci to 64 GB. Mniejszy z iPadów waży tylko 0,45 kg. 10,5'' urządzenie kosztuje 3200 zł, a wersja z 12,9'' ekranem - 4000. Nowe iPady Pro będą dostarczane kupującym od przyszłego tygodnia. To jedna z nowości rozpoczetej wczoraj (5.VI) konferencji programistycznej Apple WWDC 2017. Wydarzenie potrwa jeszcze trzy dni (do 9.VI). Piszemy w portalu także o innych ważnych premierach z WWDC, np. o nowym macOS-ie.