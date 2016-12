Aktualizacja dodaje zoom 10x w aparacie Huawei Mate 9

Według chińskich mediów najnowsza aktualizacja oprogramowania do Huawei Mate 9, oznaczona jako MHA-AL00C00B153, dodaje do głównego, podwójnego aparatu funkcję 10-krotnego zoomu "optycznego". Cudzysłów jest tu jak najbardziej na miejscu, ponieważ Huawei wyposażyło swój telefon w podwójny obiektyw stałoogniskowy o ogniskowej stanowiącej ekwiwalent 27 mm (dla aparatów pełnoklatkowych) i nie ma tam miejsca na jakąkolwiek mechaniczną zmianę ogniskowej poprzez przesuwanie soczewki lub grup soczewek. A jednak nie jest to też zwykły zoom cyfrowy, będący w gruncie rzeczy zwykłym wycinaniem fragmentu obrazu i interpolowaniem jego rozdzielczości – oczywiście z ogromną stratą jakości zdjęcia. Wszystko dlatego, że Mate 9 – tak jak wcześniej chociażby Huawei P9 – wykorzystuje dwie matryce, z których jedna wyposażona jest w filtr barwny i ma rozdzielczość 12 mln pikseli, zaś druga pozbawiona jest takiego filtra i ma rozdzielczość aż 20 mln pikseli. Już w momencie debiutu pozwalało to na uzasadnione używanie pojęcia 2-krotnego zoomu optycznego, w szerszym sensie – jako 2-krotnego zoomu odbywającego się bez strat w jakości obrazu. Nowe oprogramowanie wprowadza zmiany, które Huawei przekłada jako "10-krotny zoom optyczny", choć w tym przypadku trudno uwierzyć, że nadal jest to zoom całkowicie bezstratny. Na pewno jest to jednak bardzo skuteczny zoom cyfrowy, łączące informacje pochodzące z obu matryc w taki sposób, że powiększenie fragmentu obrazu odbywa się bez większych strat jego jakości. Co oczywiście postaramy się jak najszybciej sprawdzić w praktyce...